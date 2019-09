Stiri pe aceeasi tema

- Luni la ora 13:00 s-au deschis ofertele in licitația pentru atribuirea contractului de salubrizare a Oradiei, una dintre cele mai banoase proceduri de achiziție derulate de Primaria Oradea. Actualul operator de salubrizare pe Oradea, RER Vest SA, are concurența, firma constanțeana Polaris…

- Curtea de Conturi a constatat, in timpul controlului de anul acesta, ca lucrarile de reabilitare a Parcului Central (Scudier) din Timișoara, pentru care primaria a platit 6,5 milioane lei plus TVA catre asocierea Lovrintim SRL și Rogera SRL, s-au facut in bataie de joc, nerespectandu-se proiectul…

- Procedura de concesionare a celui mai mare centru de gestionare a deseurilor din Transilvania se prelungeste dupa ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a admis in parte contestatiile depuse de doi dintre operatorii care au participat la procedura de achizitie publica organizata…

- Modalitatea de evaluare a lucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor in sesiunile examenului national de Bacalaureat din anul 2020 va fi aceeasi ca in sesiunile anterioare, a informat luni Ministerul Educatiei Nationale intr-un comunicat remis presei. Potrivit sursei citate, acest fapt este…

- Startup-uri IT din Europa, inclusiv romanești, vor putea obține finanțari dintr-un nou fond de investiții, de 66 de milioane de euro in total, lansat joi de o companie de capital de risc olandeza, potrivit startupcafe.

- Sprijin pentru una dintre cele mai aglomerate școli din Timișoara. Nicolae Robu a anunțat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca a fost desemnata o firma care sa realizeze noul campus școlar al Liceului Lenau, o investiție despre care se vorbește de cațiva ani. Potrivit primarului Timișoarei,…

- ​O noua contestație a fost depusa la licitația organizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru modernizarea sistemului IT al numarului unic de urgența 112. Consorțiul condus de Telekom (care este susținuta și de fosta Teamnet fondata de Sebastian Ghița) contesta decizia STS de…