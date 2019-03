Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane. Doua firme fantoma cu sediul in judetul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau…

- "Sansa pe care o avem este ca toate cele patru meciuri se vor juca pe Arena Nationala, nicidecum ca am avea nevoie si de alte stadioane. Dupa cum s-a anuntat deja, nici macar Stadionul Steaua nu va fi gata la momentul debutului EURO 2020. Ne asteptam la o asemenea situatie atata timp cat nu se respecta…

- Tanarul retinut de politistii din Capitala intrucat practica fara drept profesia de medic, intr-un cabinet din Sectorul 3, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Barbatul, in varsta de 26 de ani, fusese retinut de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre polițiști, pentru a fi audiat la Secția 4 de Poliție din Capitala.

- Trei politisti si un jandarm au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Capitala, in zona Bulevardul Bucurestii Noi - Strada Laminorului, dupa ce o masina de politie aflata in misiune, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, s-a ciocnit cu un alt autovehicul.

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 6.289 firme (in crestere cu 14,87% fata de primele 10 luni din 2017) si in judetele Timis - 1.725 (plus 23,57%), Cluj - 1.707 (plus 39,23%) si Constanta - 1.488 (plus 5,31%). Numarul cel mai mic de firme dizolvate a fost inregistrat…

- Circulatia rutiera este afectata pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul de mers catre Capitala, dupa ce la kilometrul 48, in zona localitatii Vanatorii Mici (judetul Giurgiu), a avut loc un...