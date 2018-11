Doua firme din Bistrita anunta concedieri colective la sfarsitul anului Doua companii din Bistrita-Nasaud - una care fabrica articole din sticla si alta cu profil textil - au anuntat Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca din judet ca vor concedia colectiv 111 persoane, incepand din luna decembrie.



"La finalul anului 2018, avem anuntate disponibilizari colective de personal din partea a doua firme din judetul Bistrita-Nasaud. O firma cu obiect de activitate fabricarea sticlei si a articolelor din sticla din Bistrita, firma aflata in insolventa, care disponibilizeaza 96 de persoane dintr-un total de 96 persoane.



A doua firma are ca obiect… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

