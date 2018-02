Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali si comisarii Garzii de Mediu Galati au amendat doua societati comerciale cu zeci de mii de lei dupa ce au constatat ca au demolat o cladire si au aruncat molozul, vata minerala si materialele plastice pe un camp din vecinatate.

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice a…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 351 de posturi, cele mai multe, 232, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national, precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori cu experienta in domeniul relațiilor de…

- In perioada 05.02 11.02.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul prevenirii si combaterii faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, precum si pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta…

- Deputat PNL Florica Chereches, initiator, a subliniat ca o astfel de lege este necesara in conditiile in care in toata Europa exista reglementari cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-si curata terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are pe…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Necesitatea protejarii mediului ambiant, respectul fața de natura și atitudinea responsabila fata de utilizarea resurselor naturii sunt cateva dintre elementele de baza ale educației promovate in Gradinița cu Program Prelungit Step by Step Nr. 12 Alba Iulia. Incepand cu anul școlar 2013-2014, la invitația…

- Numarul sanctiunilor aplicate de politistii locali constanteni in luna ianuarie 2018 a crescut in unele cazuri cu 800 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, Serviciul Constructii si Afisaj Stradal, Biroul Umrarire…

- Școala Generala Pianu de Sus, Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane muncind fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata ” . Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 29…

- Zeci de angajatori au fost controlati de inspectorii ITM in saptamana 22 – 26 ianuarie, fiind effectuate verificari in urmatoarele domenii de activitate: comert, constructii, intretinere si reparare autovehicule, depozite, agricultura, statii peco, confectii textile, fabricarea mobilei, alte domenii…

- In decembrie 2017, inspectorii de munca suceveni au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, in cadrul a 35 de controale efectuate la firme unde iși desfașurau activitatea cetațeni straini. Amenzile au totalizat 6.500 de lei. Potrivit unui comunicat semnat de șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu, verificarile…

- IPJ Alba a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Alba Iulia si pe raza localitatilor rurale arondate, pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor si contravențiilor. Au fost legitimate 293 de persoane, verificate 241 de autovehicule si…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi, cele mai multe, 234 de posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos,…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, au aplicat peste 8.700 de sanctiuni contraventionale si au constatat 638 de infractiuni, informeaza Politia Romana. La data de 28 ianuarie a.c., aproape 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata ” formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- Euroguard SRL, G4S Secure Solutions SRL, RPG Security Center S.R.L, Securitas Services Romania SRL si Aramis-Ro SRL au recunoscut ca au participat la intelegeri anticoncurentiale si li s-a redus amenda. In urma investigatiei, Consiliul Concurentei a facut o serie de recomandari Politei Romane, Inspectoratului…

- Siguranta traficului rutier din Alba Iulia, in atentia politistilor. La sfarșitul saptamanii trecute politistii au aplicat 145 de amenzi si au retinut 4 permise de conducere in cadrul unei actiuni cu efective suplimentare. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Alba, cu sprijinul…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- In urma activitatilor desfasurate in teren, la sfarsitul saptamanii trecute, politistii ialomiteni au aplicat 87 de sanctiuni contraventionale la regimul circulatiei pe drumurile publice.

- Aproape 600 de permise de conducere au fost retinute si peste 4.700 de sanctiuni au fost aplicate, in urma unei actiuni desfasurate ieri de politisti, pentru cresterea sigurantei rutiere, informeaza Politia Romana. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, au aplicat 160 de amenzi si au constatat 30 de infractiuni. La data de 8 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 42 de evenimente, din care 38 au fost solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de 216.000 de lei în urma celor 7.872 de controale efectuate la nivel national în luna decembrie 2017 în unitatile din industria agroalimentara, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- Politistii Brigazii Rutiere au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, amenzi de peste 56.000 de lei taximetriștilor din București. Polițiștii de la Brigada Rutiera au aplicat 132 de amenzi in valoare de peste 56.500 de lei, in urma unei actiuni pe principalele artere din Capitala pentru depistarea…

- Politistii au verificat in ultima saptamana peste 1.500 de institutii, unitati bancare, institutii de creditare, societati care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet si alte firme care opereaza cu valori fiind aplicate aproape 150 de amenzi, in valoare de peste 100.000 de lei.In…

- ''In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, aproape 8.000 de politisti au actionat zilnic, in toata tara, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica'', informeaza joi IGPR. Potrivit sursei citate, structurile de politie au intervenit la 12.336 de evenimente, dintre care 10.466…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit in perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie a.c. la aproape 115 evenimente, au aplicat peste 430 de sancțiuni contravenționale și au constatat…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt au actionat, in perioada 29 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, pe raza judetului Olt pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Jandarmii au acționat in sistem integrat pentru prevenirea ...

- Sfarșitul lui 2017 și inceputul lui 2018 au insemnat, pentru mulți romani, zile libere. Nu și pentru polițiștii timișeni, care au fost la datorie. Iar ilegalitațile nu au intarziat sa apara. Din 30 decembrie 2017 și pana in 2 ianuarie 2018, peste 800 de polițiști au acționat pe raza județului Timiș…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe actiuni si s-a intervenit la 247 de evenimente, cele mai multe sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost…

- In perioada 23-26 decembrie, polițiștii rutieri suceveni au dat 187 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de peste 76.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor generate de viteza excesiva. 131 de amenzi au fost aplicate pentru viteza. Totodata, polițiștii au reținut…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic, pentru mentinerea climatului de siguranta publica pe perioada Craciunului, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente negative deosebite, fapte grave, comise cu violenta si nici accidente rutiere in urma careia…

- Dorind sa impulsioneze cresterea economica in Transilvania, autoritatile austro-ungare au investit masiv in drumuri. Pentru a se asigura ca acestea nu sunt stricate, autoritatile imperiale de la Viena au venit cu o serie de reguli pentru populatie.

- Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului și a persoanei, polițiștii zalauani au desfașurat in municipiul Zalau, in perioada 14-16 decembrie a.c., trei acțiuni la care au participat, in total, 78 de polițiști de…

- In zilele de 15 si 16 decembrie 2017, politistii din Alba au actionat, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea evenimentelor negative. In aceasta perioada, s-a intervenit la 89 de evenimente, din care…

- Din totalul de 505 sanctiuni aplicate de ITM Bihor in noiembrie 2017, 50% (255) au fost sanctiuni in domeniul sanatate si securitate in munca (SSM) si 50% (250) au fost sanctiuni in domeniul relatiilor de munca (RM). In domeniul sanatate si securitate in munca, la ITM Bihor figureaza…

- O intreprindere individuala din comuna Almașu Mare a fost amendata de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate o persoana muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 37.000 de lei și 21 de avertismente, pentru…

- ITM Argeș informeaza ca in perioada 04 decembrie 2017 -21 ianuarie 2018 se desfașoara Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut. Este vorba despre transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat și aplicarea prevederilor derogatorii de…

- “Caravana literara a scriitorilor in școala” ajunge, in perioada 5-6 decembrie 2017, in localitațile Alba Iulia, Aiud și Sebeș. Marți, 5 decembrie 2017, incepand cu ora 18.00, la sala de lectura a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba va avea loc o intalnire a scriitorului Ovidiu Scridon cu cititorii…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului, motiv pentru care la nivel national precum si in plan teritorial s-a decis organizarea, in fiecare saptamana din fiecare luna a acestui an, a unei campanii pentru identificarea si sanctionarea…

- De Ziua Nationala a Romaniei si de Sarbatoarea Sfantului Andrei, in cadrul actiunilor desfasurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, politistii au intervenit la aproape 5.000 de evenimente, au aplicat aproape 11.000 de sanctiuni contraventionale…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 28 noiembrie. Sunt disponibile 402 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Sortator produse-WMW…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica lista locurilor de munca vacante, la data de 28 noiembrie. Astfel, angajatorii din Alba scot la concurs 402 posturi, in diferite domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Sortator produse-WMW INTERMEDIA…

- O femeie de 63 de ani a decedat iar nepoata acesteia, in varsta de 11 ani, a fost ranita dupa ce au fost lovite luni seara de un autoturism in tip ce traversau o trecere de pietoni din municipiul Aiud. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Alba, comisar Luminita Prodan, un tanar de 23 de ani din…

- O firma din Alba Iulia, care se ocupa cu fabricarea de articole de voiaj și marochinarie, a fost amendata de inspectorii ITM cu suma de 10.000 de lei pentru „munca nedeclarata”. Inspectorii ITM Alba au fost din nou in control in perioada 20-24 noiembrie și au verificat 48 de unitați in domeniul relațiilor…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM, pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea in fiecare saptamana din fiecare luna a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate…

- Peste 1.000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii de la rutiera, intr-o singura zi, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Au fost retrase 456 de certificate de inmatriculare, iar in patru cazuri polițiștii au dispus imobilizarea autovehiculelor…