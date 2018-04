Stiri pe aceeasi tema

- Suita inedita de evenimente la Galleria Mall, in saptamana de vacanța de Paști a celor mici. Astfel, se da START Maratonului de Evenimente „Saptamana Altfel pentru cei mici”, din perioada 2-6 Aprilie, cand amatorii de distracție – pici, parinți și bunici – sunt așteptați la etajul Galleria Mall, in…

- Doua filme remarcabile ale cinematografiei independente americane, „The Rider“ si „Certain Women“, semnate de regizoarele Chloe Zhao si Kelly Reichardt, fac parte din selectia American Independent Film Festival 2018, care va avea loc in Bucuresti in perioada 27 aprilie-3 mai.

- Concert de exceptie pentru fanii muzicii jazz de la Buzau. Newyorkezul Mike Parker va urca pe scena in Club No Limit, pe 15 aprilie, de la ora 20,00, alaturi de un percutionist de exceptie, nominalizat de doua ori la premiile Grammy, Frank Parker, din Chicago, si de energicul saxofonist polonez Slawek…

- Bucurie de scurta durata pentru fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu. Pe 1 martie, un complet al Tribunalului Vrancea a admis cererea acestuia si a contopit pedepsele primite in doua dosare diferite, rezultand, in final, o pedeapsa principala de executat la 5 ani si 2 luni…

- UPDATE Patru persoane se aflau in cele doua autoturisme in momentul impactului, una dintre ele luand foc imediat dupa coliziune. Doi ocupanți ai mașinii au ramas incarcerate și nu au mai putut fi salvate. Alte doua persoane au fost preluate de amnulanțe SAJ. La fața locului acționeaza o autospeciala…

- Batai ca-n filme intr-o scoala din Carei, Satu Mare. Doua fete s-ar fi certat, apoi s-au batut in vazul tuturor colegilor de clasa. Intreaga scena a fost filmata si urcata pe internet.

- Pe 17 si 21 martie sunteti asteptati la doua concerte unice din punct de vedere al soundului si al atmosferei. Primul este destinat iubitorilor de House, Tech si Deep, iar celalalt aduce pe scena direct din Grecia combinatia de Punk si Rock’n Roll. Cafeneaua Artistilor este locatia unde se vor desfasura…

- Pe Julia o știm cu toții, atat ca interpreta solo, dar mai ales, pentru cei mai nostalgici, drept una dintre componentele trupei Exotic, cea care, la finalul anilor 90, facea furori pe scenele din țara.

- Eveniment de exceptie, gazduit luna aceasta de Colegiul National „Mihai Eminescu”. Duminica, 18 martie, in amfiteatrul colegiului buzoian va concerta in premiera absoluta violonistul Alexandru Tomescu. Potrivit reprezentantilor liceului, muzicianul si-a exprimat dorinta de a sustine un concert in fata…

- O noua petrecere la Galleria Mall! Sosirea primaverii va fi sarbatorita sambata, 10 martie, incepand cu ora 14,00, la etajul Galleria Mall, printr-o petrecere cu face-painting, baloane modelaj, dans si cele mai distractive jocuri pentru cei mici, alaturi de echipa Events’INA Ca de obicei, accesul este…

- Accident rutier in municipiul Buzau, intersecția Unirii cu Balcescu.Din primele date, un barbat de 28 ani din Buzau, care se deplasa cu un autoturism din directia str Ostrovului catre Crang, nu a adaptat viteza de deplasare, moment in care a pierdut controlul asupra vehicului si a acrosat doua persoane,…

- Primavara ȋncepe la Galleria Mall cu un marțisor pentru mamici! Așa ca, sambata, 3 martie, intre orele 14,00 și 16,00, copiii sunt așteptați la etajul Galleria Mall sa creeze, impreuna cu gazdele atelierului, cele mai inedite marțisoare pentru mamici. Ca de obicei, accesul la atelierul de creație „Marțisor…

- Curtea Constitutionala a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Legea 51/1991. Actul normativ priveste securitatea nationala a Romaniei, judecatorii CCR considerand problematica sintagma „aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor…

- Happy Cinema Buzau din Galeria Mall pregateste, pentru iubitorii de film, o duminica de Oscar chiar inainte de decernarea celebrelor premii ale Academiei Americane de Film. Pe 4 martie, buzoienii se pot bucura, cu doar 11 LEI/BILET, de trei dintre filmele nominalizate anul acesta la multiple categorii:…

- Primarul comunei Boldu, Marian Margarit, continua colaborarea cu celebrul artist Fuego. Dupa ce, in anul 2016, primarul buzoian a scris pentru Fuego muzica și versurile piesei „Te iubesc”, anul acesta cunoscutul interpret va lansa un album complet cu piesele compuse de Marian Margarit. Deja prima piesa…

- Un nou eveniment pentru pici, parinți și bunici la Galleria Mall. De aceasta data, un Bal Mascat „3 in 1”, care include un atelier de creație pentru confecționarea maștilor, parada acestora, urmate de o petrecere pe cinste! Așadar, toți picii, parinții si bunicii sunt așteptați sȃmbata, 24 februarie,…

- Antrenorul buzoian de fitness Tibi Vintiloiu este in culmea fericirii de cateva zile. Fetita sa, Kayla Alexandra, a sosit pe lume pe 19 februarie, perfect sanatoasa si cu zambetul pe buze. Tibi este un nume cu rezonanta in Buzau printre cei care fac sport. Multi l-au avut ca antrenor personal in mai…

- Politisti de investigații criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturisme si de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau. Din cercetari a reiesit faptul ca, in noptile de 4 spre 5 ianuarie si 11 spre…

- Doi ani si patru luni le-a luat anchetatorilor si procurorilor sa trimita in instanta dosarul accidentului produs in vara lui 2015 la intersectia bulevardelor Unirii si Balcescu, soldat cu ranirea grava a unei femei, si in care au fost implicate o autospeciala a Serviciului Judetean de Ambulanta Buzau…

- Jandarmul filmat atunci cand lovea mai mulți participanți la o manifestație din Piața Universitații este nevinovat. La aceasta concluzie a ajuns șeful Jandarmeriei Romane, inainte ca procurorii militari sa dea o soluție in dosarul deschis in acest caz. Militarul apara un obiectiv și acționat corect,…

- Gasca de la bloc se strȃnge la Galleria Mall pentru a-și aminti de jocurile copilariei. Cei care vor sa lase de-o parte, pentru cateva ore, jucariile smart, sunt așteptați duminica, 18 februarie, incepand cu ora 14,00, la etajul Galleria Mall, sa participe, ȋmpreuna cu echipa Events’INA, la jocurile…

- Blocaje cu repetiție de fiecare data cand se lucreaza la podul de la Maracineni. Ieșirea din Maracineni spre Buzau, și pe E85 și pe DJ203K, a fost paralizata joi, in jurul pranzului, mai bine de doua ore, din cauza unor lucrari la gaura aparuta pe calea de rulare a podului pe sensul dinspre Rm. Sarat.…

- Consilierul municipal PSD Daniel Lambru a fost gasit in incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Potrivit unui comunicat de presa emis joi de ANI, „in perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 si 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a detinut simultan functia de consilier local si…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar al Buzaului isi va afla sentinta pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, presedintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovita, unde s-a derulat procesul, a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca si sa dea o prima…

- In Sala "Modern" a Teatrului municipal "Matei Vișniec" Suceava a avut loc duminica, 11 februarie, de la ora 14:00, un concert extraordinar de muzica simfonica, „Capodopere ale muzicii romanești și arii internaționale", susținut de violonistul si profesorul universitar ...

- Cadavrul unei femei a fost gasit astazi in albia raului Calnau, la marginea localutații Coconari. Din primele date, ar fi vorba despre femeia disparuta de acasa la inceputul saptamanii, Burlacu Georgeta Adriana, buzoianca in varsta de 52 de ani. Cațiva calnii au descoperit corpul neinsuflețit si au…

- Chiar daca anul acesta am vazut peisaje de iarna doar in poze și la televizor, anotimpul alb vine prin desene la Galleria Mall. Toți picii sunt asteptati, ȋmpreuna cu parinții si bunicii, sȃmbata, 10 februarie, intre orele 14,00 și 16,00, la etajul Galleria Mall, la atelierul de creatie unde vor realiza,…

- Ca vantul și ca gandul și-a propus, probabil, un buzoian sa parcurga Bulevardul Unirii. Aflat la volanul unui bolid de lux, un tanar de 29 de ani din municipiu a apasat pedala de accelerație pana la podea, aparatul radar indicand o viteza de 115 km/h pe principalul bulevard din oraș. Buzoianul, tras…

- Nu ai inca niciun plan pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor sau Dragobetele? Managerii unei pensiuni din Buzau iti vin in ajutor cu o oferta deosebita, ce, te trimite cu gandul la relaxare in mijlocul naturii, la pachet cu o cina romantica, un mic dejun copios sau un pranz exotic, muzica buna si…

- Un proces care se anunta de durata s-ar putea incheia mai devreme decat ne asteptam. Judecatorul dosarului in care, in primavara lui 2016, au fost trimisi in judecata fostul primar al orasului Nehoiu, la pachet cu actualul primar si o sumedenie de functionari din Primaria localitatii, pentru infractiuni…

- Marina Baboi este noua campioana nationala a Romaniei de seniori, pe distanta de 60 de metri plat, titlu cucerit in sambata seara, la Campionatele Nationale de atletism indoor din Capitala. Atleta de la CSA Steaua Bucuresti – LPS Buzau a castigat cursa de o maniera impresionata, stabilind un nou PB,…

- Duminica, 4 februarie, incepand cu ora 17,00, cei mici și cei mari sunt așteptați la etajul Galleria Mall, pentru a viziona scenetele „Motanul Incalțat” si „Scufița Roșie, interpretate de profesorul de actorie Adrian Constantin. Ca de obicei, intrarea este libera, anunța organizatorii. Articolul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea va sosi sambata la Buzau pentru a participa la evenimentul destinat promovarii consumului de carne și produse de oaie, din perioada perioada 3-4 februarie. Este vorba de caravana ,,Alege oaia!”, ce se realizeaza printr-un parteneriat in care-și…

- Aproape 130.000 de euro (adica 473.671,15 lei sau peste 4,7 miliarde lei vechi) a platit, timp de trei ani, Compania de Apa unei firme de avocatura din Cluj, plati considerate de Camera de Conturi Buzau drept „neeconomice, neeficiente si neeficace”, in urma unui control pe care inspectorii financiari…

- Pentru al doilea week-end la rand, buzoienii amatori de futsal au parte de o oferta extrem de atractiva. Sambata, la Sala Sporturilor, sunt programate meciurile celor doua echipe buzoiene din Liga a 2-a, ce vor evolua in cuplaj, din prima etapa a returului. De la ora 16,00, Luceafarul o intalneste pe…

- Sfarșit de saptamana cu o super-petrecere de Karaoke destinata copiilor, la etajul Galleria Mall. Sambata, 27 ianuarie, intre orele 14,00 și 16,00, organizatorii, Galleria Mall și Events’INA, ii așteapta pe copii sa devina „staruri karaoke”: „Poți si tu sa devii un Star Karaoke! Cheama-ți toți prietenii…

- Un nou atelier de creație la Galleria Mall, de aceasta data pe tema Unirii Principatelor Romȃne. Astfel, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 17,00 in zona Food Court de la etajul Galleria Mall, va avea loc a doua ediție a atelierului de creație dedicat Micii Uniri, atelier destinat tuturor copiilor.…

- Daca vremea nu ne permite prea multe activitați in aer liber cu copiii noștri, Puterea și Teatru la Cinema va invita in acest sfarșit de saptamana sa va bucurați de momente deosebite la...

- Jandarmul filmat, sambata, in timp ce lovea cu pumnul un manifestant in varsta in Piața Universitații, este buzoian, scrie jurnalista Ramona Ursu pe pagina sa de Facebook. Raducu Șerban, in varsta de 33 de ani, s-a nascut și a copilarit la Padina, și a fost identificat ca fiind una și aceeași persoana…

- In baza politicii nationale de suplimentare a numarului de clase pentru invatamantul profesional si tehnic, reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Buzau au anuntat ca vor „taia” cel putin cate o clasa de la toate liceele teoretice din Buzau. Exceptie va face Colegiul „B. P. Hasdeu”. Clasele…

- Era atat de beat incat nu s-a mai putut ține pe bicicleta. Un biciclist de 59 ani, din Maracineni, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe trotuar, la ieșirea de pe Podul Maracineni catre Buzau s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut pe drum, moment in care a fost acroșat de un autoturism condus […] Articolul…

- Galleria Mall organizeaza, duminica, 21 ianuarie, in intervalul orar 14,00-16,00, o noua petrecere dedicata copiilor și parinților. Amatorii de distracție sunt așteptați la etajul Galleria Mall, unde organizatorii, avand ca partener echipa Events’INA, vor da startul dansului și distracției – jocuri…

- Social-democratii buzoieni s-au aflat printre cele zece organizatii PSD din tara care au dat peste cap unul dintre planurile lui Liviu Dragnea de inlaturare a premierului Mihai Tudose, respectiv motiunea de cenzura, privita ca o varianta de lucru in cazul in care primul-ministru ar fi refuzat sa demisioneze.…

- Fostul deputat de Buzau Erland Cocei, in prezent prim-vicepreședinte al PNL Buzau, a preluat, cu caracter interimar, și conducerea organizației municipale a Partidului Național Liberal. Numirea lui Cocei a fost decisa joi seara, in ședința Biroului Permanent Județean, unde s-a discutat reorganizarea…

- • Berti Barbera & Nicu Patoi si Directia 5 & Alina Crisan concerteaza saptamana viitoare in fata buzoienilor Anul incepe cu turnee, evenimente culinare si artisti de marca. Managerii cluburilor si pensiunilor buzoiene s-au gandit sa isi tina in priza clientii si sa continue planurile de petrecere cu…

- Suporterii echipei feminine de handbal de la SCM Gloria Buzau vor avea ocazia sa-și susțina favoritele in cel mai greu meci din deplasare al sezonului. Grație unei sponsorizari primite din mediul privat, clubul a reușit sa asigure pentru cei mai infocați fani, și nu numai, o deplasare gratuita la Constanța,…

- Natura e un loc ciudat, in care viata si moartea se impart in proportii egale. Se duc lupte grele in salbaticie, dar exista unele animale care au gasit modalitati absolut incredibile prin care le fac fata. Iata trei specii de animale si talentele lor incredibile, prezentate de incredibila.ro, care va…

- Cei care au deja nostalgia nopții dintre ani sunt invitați sambata, 6 ianuarie, ȋn intervalul orar 14,00-16,00, la etajul Galleria Mall pentru a sarbatori Revelionul Copiilor! Organizatorii, impreuna cu echipa Events’INA au pregatit dansuri si jocuri cu personaje din desene animate, face painting, karaoke,…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10,00 – 11,00. Exercitiile de alarmare desfasurate de ISU Buzau se vor desfasura, si anul acesta, dupa acelasi…