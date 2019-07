Stiri pe aceeasi tema

- Europa de Vest se confrunta pentru a sasea zi, si probabil ultima, cu un val de caldura de o intensitate exceptionala in luna iunie, care a dus la decesul cinci persoane in Franta, Italia si Spania, noteaza AFP.

- In cea de-a doua semifinala a Campionatului Euroeapnd de fotbal U21, disputata joi seara, Spania a spulberat reprezentativa similara a Frantei, cu scorul de 4-1 (2-1), pe Stadionul Citta del Tricolore din Reggio Emilia.

- Promovarea unor relatii de munca echitabile și sustenabile, promovarea mobilitații și cooperarii internaționale, crearea unui sistem de colaborare cu Organizația Internaționala a Muncii (OIM) precum și identificarea unui model de referința pentru afirmarea valorilor profesionale, sunt obiectivele Asociatiei…

- Vlad Plahotniuc, fostul lider al PD din Republica Moldova, și democratul Constantin Țuțu sunt anchetați in Federația Rusa pentru trafic de droguri, intr-o ancheta care a inceput inca in anul 2012. „Anchetatorii Departamentului de Investigații al Ministerului de Interne rus in absența au pus sub acuzare…

- Noma, din Copenhaga, s-a clasat pe locul al doilea in topul 50 al celor mai bune restaurante din lume - cel mai prestigios clasament organizat de reprezentantii industriei gastronomice mondiale. Pozitia a treia a revenit restaurantului Asador Etxebarri din Tara Bascilor, o regiune din Spania. Restaurantul…

- Dana Leonte, o romanca stabilita in Spania, a disparut in circumstanțe suspecte. Fratele ei susține ca nu și-ar fi parasit fetița de numai șapte luni și ca ceva tragic s-a intamplat. Pe de alta parte, iubitul Danei spune ca femeia a plecat de bunavoie.

- 40 de romance fortate sa se prostitueze in tari din vestul Europei au fost salvate din mainile proxenetilor, si ei romani. A fost o operatiune ampla, desfasurata in Spania. Reteaua de proxeneti care a fost desfiintata prin operatiunea la care a participat si Politia din Romania avea ramificatii in mai…

- Andreea Balan a revenit pe scena, chiar daca a vazut moartea cu ochii dupa ce a nascut a doua oara. Pe langa concerte, are de pregatit un nou concept de show, de lansat un videoclip, dar și de mers la diverse emisiuni sau evenimente. Veste BOMBA despre ANDREEA BALAN. S-a intamplat la peste…