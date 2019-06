Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns in aceasta dimineața la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Calea Șagului. Un șofer a trecut pe culoarea roșie a semaforului, la primele ore ale dimineții, atunci cand traficul din Timișoara inca nu se „trezise”. Probabil și pe asta se bazase tanarul in varsta…

- Polițiștii satmareni au tras deja primele concluzii – dupa ce au efectuat o amanunțita cercetare la fața locului – legate de un accident de circulație petrecu azi-noapte pe drumul dintre Halmeu și Turulung, accident in care un microbus care transporta noua persoane s-a ciocnit cu un autoturism Audi.…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns pe contrasens cu autoutilitara pe care o conducea, pe fondul neatentiei la volan, si a acrosat o alta autoutilitara care circula regulamentar.

- Accident rutier, noaptea trecuta, la Timișoara, in urma caruia trei persoane au fost ranite și trei autoturisme distruse. Vina pentru incidentul care s-a produs pe Calea Aradului o poarta un barbat in varsta de 31 de ani. Șoferul nu s-a asigurat atunci cand a schimbat direcția de mers de pe banda intai,…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a oprit la „Stop” și a provocat un accident rutier. Duminica dupa amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209H din directia Baia catre municipiul Falticeni, un localnic de 26 de ani nu a respectat semnificația indicatorului „STOP” și nu a acordat…

- Accident grav de circulație in apropiere de Timișoara. Doua persoane au fost ranite și transportate de urgența la spital, din cauza unui șofer grabit și inconștient. Vinovat se face un conducator auto in varsta de 39 de ani, care circula pe DN 59, dinspre Moravița, inspre Timișoara. Deși era in curba,…

- Un barbat de 48 de ani, din Todirești, are dosar penal, dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și a intrat cu mașina intr-un alt autoturism. El a provocat tamponarea ieri, in jurul orei 15.30, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Suceava. Nu s-au inregistrat victime, ci doar pagube…

- Un șofer mort de beat a provocat, azi dimineața, in jurul orei 1,30, un accident pe DN 6. Cand a ajuns la volanul mașinii sale Volvo in Remetea Mare, din cauza neadaptarii vitezei, a ieșit cu mașina in afara șoselei, rasturnandu-se. Imediat la fața locului au sosit pompierii și polițiști. Barbatul a…