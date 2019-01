Stiri pe aceeasi tema

- Horia Virlan pleaca in Bucovina, pentru ca vrea sa simta adevaratul spirit al sarbatorilor și sa se bucure de tradițiile care inca se pastreaza la sat. Indragitul bucatar-vedeta de la Prima TV ne-a vorbit despre cum arata Craciunul in familia sa, ce pune pe masa și ce-și amintește in copilarie din aceasta…

- Începând din aceast lun toi copiii nscui în maternitile de stat din România beneficiaz de control auditiv gratuit realizat cu aparatur medical modern.&ldquo Dup spitalele regionale i alte proiecte importante cu finanare de la Banca Mondial am reuit deblocarea acestui proiect. Scr...

- Copiii nascuti in maternitatile de stat din Romania beneficiaza de control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna incepand din luna decembrie, Ministerul Sanatatii extinzand programul de...

- Au dansat, au cantat si au incantat. Este vorba despre zeci de copii din centrele de plasament din judetul Buzau care, luni, au stralucit in lumina reflectoarelor pe scena Consiliului Judetean. Spectacolul micutilor, intitulat “Centenar de poveste”, a fost dedicat implinirii a 100 de ani de la Marea…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența a ținut sa comunice oficial acest lucru, dupa ce in spațiul public au aparut informații alarmiste, bazate pe un document intern interpretat tendențios. In condițiile in care subiectul momentului in domeniul medical il constituie situația de la maternitatea…

- 100 pentru Romania… a fost titlul activitații desfașurate de elevii liceului ’Demostene Botez’ Trușești, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, care anul acesta are o insemnatate istorica deosebita.

- Copiii au fost adusi la Spitalul „Grigore Alexandrescu“ incepand cu data de 24 octombrie. Potrivit reprezentantilor spitalului, cei mai multi au fost cu manifestari cutanate de diferite gravitati si tratati in sectiile de pediatrie si chirurgie.

- Doi elevi din Ramnicu Sarat, județul Buzau au devenit un model in comunitate, dar și scoala in care invata, atat pentru profesori, cat si pentru colegii lor, dupa gestul facut de ei. Chiar și polițiștii au ramas impresionați de cei doi copii. In urma cu doua seri, dupa ce au plecat de la scoala și se…