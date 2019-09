Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru adevar in cazul Caracal a adus in viața lui Alexandru Cumpanașu, pe langa durerea rapirii nepoatei sale, și teama pentru propria viața și a celorlalți membri ai familei, dat fiind faptul ca au existat mai multe amenințari cu moartea. Astfel, unchiul Alexandrei Maceșanu a solicitat MAI protecție.

- Alin Ionescu și Larisa Tanasoiu s-au casatorit civil in secret, dupa ce recent, s-a aflat ca bruneta este insarcinata cu un baiețel. Cei doi sunt impreuna din 2016 și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Alin Ionescu și Larisa Tanasoiu sunt impreuna inca din anul 2016, iar pe…

- Riccardo Piscitelli, noul portar al lui Dinamo, a a vorbit cu Gazeta Sporturilor și a dezvaluit un detaliu tulburator din peisajul familiei, care i-a ajutat pe el și pe ai lui sa fie mai puternici, pozitivi și zambitori. Riccardo Piscitelli face parte din lotul New Dinamo al lui Eugen Neagoe cu care…

- Doua avioane de lupta Eurofighter aparținând forțelor aeriene germane s-au prabușit în nordul țarii, scrie presa locala, primele informații aratând ca cele doua aeronave s-au ciocnit unul de altul. Potrivit unor ziare germane, se pare ca piloții au scapat cu viața dupa ce s-au…

- Edith Gonzalez, cunoscuta in toata lumea pentru rolul lui “Salome” s-a stins din viata la 54 de ani. Vestea a intristat milioane de oameni din toata lumea, care nu-si explica cum Edith Gonzalez reusise sa se afiseze intotdeauna cu zambetul pe buze, desi starea ei de sanatate nu era deloc buna, scrie…

- Marius Șumudica, antrenorul in varsta de 48 de ani care s-a desparțit de Al-Shabab, are oferte de la Malatya și Gaziantep. Șumudica iși cauta echipa. Nu ramane in Arabia Saudita și nici nu se intoarce in Liga 1. Foarte probabil, va reveni in Turcia. "Cel mai plauzibil e sa ajung in Turcia, am cateva…

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…