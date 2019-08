Două femei și un copil omorâți de un șofer în propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook / UPDATE UPDATE Femeia insarcinata in șapte luni, ranita grav in accident, a incetat din viața, numarul victimelor ridicandu-se astfel la trei. Doua vieți au fost spulberate intr-o fracțiune de secunda de inconștiența unui șofer teribilist. Accidentul a fost transmis live pe Facebook. O femeie de 79 de ani și un copil de trei ani au fost The post Doua femei și un copil omorați de un șofer in propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Inconștiența la volan a dus la o tragedie in județul Tulcea! Trei oameni au murit din cauza unui șofer teribilist care gonea cu viteza extrem de mare pe un drum din Tulcea și care s-a oprit in curtea unor oameni din localitatea Vacareni.

- Doi oameni, un copil de 3 ani și o femeie in varsta de 79 de ani, au fost uciși in propria curte dupa ce doi teribiliști inconștienți au intrat in plina viteza cu mașina peste ei in curte. Tragedia a avut loc in comuna Vacareni din județul Tulcea. Cei doi transmiteau live pe Facebook acrobațiile…

- Doua vieți au fost spulbetate intr-o fracțiune de secunda de inconștiența unui șofer teribilist. Accidentul a fost transmis live pe Facebook. O femeie de 79 de ani și un copil de trei ani au fost uciși in timp ce stateau liniștiți in propria curte. Un șofer de 39 de ani conducea cu viteza excesiva pe…

- Accident cumplit in Tulcea, duminica seara! Un copil de 3 ani si bunica lui au murit pe loc, iar mama micutului, insarcinata, s-a stins din viata inainte sa ajunga la spitalul din Galati. Impactul mortal a fost transmis Live pe Facebook.

