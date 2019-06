Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Peste 130 de persoane au fost de…

- Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP. Peste 130 de persoane au fost de asemenea spitalizate ca urmare…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat autoritatile, citate de AFP.

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- In ultimele 24 de ore, cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata in Bihar, nordul Indiei, stat afectat de doua saptamani de caldura extrema. Temperaturile au depasit 45 de grade Celsius!

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- Situație grava in nordul Indiei. Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din cauza caldurii extreme. Alte 40 de persoane au fost internate in spital. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai…

- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…