Două femei au fost lovite de o mașină într-o intersecție din Brașov Doi pietoni au fost loviți, sambata dupa-amiaza, de o mașina intr-o intersecție din Brașov. Este vorba de doua femei, de 72 și 84 de ani, care au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, potrivit Mediafax. Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza la intersecția strazilor Calea București și Uranus, unde un șofer a accident doi pietoni. Citește și: Argeș: Traficul feroviar este intreupt, dupa ce locomotiva unui tren de marfa s-a stricat Victimele, doua femei, de 72 și 84 de ani, sunt conștiente și au fost transportate la spital… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi pietoni au fost loviti de un autoturism, in Brasov, la intersecția Uranus cu Calea Bucuresti. Pentru acordarea primului ajutor la fața locului au fost trimise un echipaj SMURD si un echipaj de la Ambulanța, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Brașov, maior…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza la ieșirea din Brașov, spre București. O mașina a fost strivita in urma coliziunii cu un autobuz. Trei persoane, printre care și un minor, au ramas incarcerate in urma impactului. Mai multe echipaje de ambulanța și descarcerarea…

- Doua persoane care traversau strada pe trecerea de pietoni, dar pe culoarea roșie a semaforului, au fost lovite de o mașina, in Brașov. Potrivit polițiștilor, cele doua victime primesc ingrijiri la fața locului, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Brașov, accidentul a avut loc joi dimineața pe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13 Brasov – Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara, in judetul Brasov, pe un segment de drum in curba, un autoturism a patruns pe contrasens, unde a intrat in impact cu un autotren. In…

- Doi tineri din Baia au ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care se aflau ca pasageri s-a rasturnat in afara unui drum din zona comunei. La volan era un localnic de 20 de ani. El a pierdut controlul asupra volanului pe fondul neadaptarii vitezei la un carosabil umed.…

- O mama si fiica sa au fost ranite in aceasta dupa-amiaza, in comuna Ladesti din județul Valcea, dupa ce mașina pe care o conducea femeia a lovit un cap de pod și s-a rasturmat. Victimele au fost transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Județean (IPJ) Valcea, conducatoarea…

- Primaria Targoviște aduce la cunoștința participanților la traficul rutier ca circulația pe str. Calea București intersecție cu str. Petru Cercel (sens giratoriu Rompetrol) va fi restricționata, in intervalul 20 iulie (ora 18.00) – 21 iulie (ora 05.00) ca urmare a unor lucrari de asfaltare – covor asfaltic.…

- Un accident de circulație a avut loc, ieri dimineața, pe 667A, in afara localitatii Salașu de Jos, in urma caruia doua persoane au fost ranite. In urma cercetarilor facute de catre polițiștii din Hațeg s-a constatat ca șoferul autoturismului, in varsta de 64 de ani, care se deplasa pe sensul de mers…