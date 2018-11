Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete in varsta de 11 ani, din Posta Calnau, judetul Buzau, au fost ranite, joi, dupa ce o masina condusa de un tanar de 20 de ani le-a spulberat pe o trecere de pietoni din localitate. Copilele au fost transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident grav, joi seara, pe E85, la Poșta Calnau. Doua minore de 11 și 12 ani, din localitate, au fost spulberate de o duba chiar pe trecerea de pietoni de la ieșirea din localitate spre Potarnichești. Impactula fost atat de puternuc incat una dintre copile a ramas nemișcata pe asfalt pana la sosirea…

- Luni 19 noiembrie un tânr a accidentat pe oseaua Râmnicu Srat pe trecerea de pietoni dou brilence care traversau regulamentar strada.Tot în cursul zilei în jurul orei 1650 un tânr în vârst de 21 de ani din Brila în timp ce conducea un vehicul pe strada Comuna…

- O bunica de 65 de ani se plimba împreuna cu nepoata de 9 ani pe strada Corneliu Coposu. În apropiere de numarul 67, cele doua s-au angajat în traversarea strazii pe zebra, moment când au fost lovite de o mașina la volanul careia se afla un tânar de 29 de ani din Dej.…

- Un barbat și o femeie din Sibiu au fost loviți in timp ce incercau sa traverseze strada pe o trecere de pietoni de o mașina condusa de o șoferița de 78 de ani, scrie Agerpres , citand Poliția din Sibiu „In municipiul Sibiu, pe soseaua Alba Iulia, in zona Lidl, doi pietoni, adulti, au fost acrosati pe…

- Un barbat din Cugir, in timp ce conducea masina, a acrosat o femeie pe trecerea de pietoni din localitate. Victima a fost ranita usor Miercuri, 24 octombrie 2018, in jurul orei 19.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la intersectia strazilor Victorie…

- Doi pietoni in stare de ebrietate, in varsta de 55, respectiv 49 de ani, au fost accidentati marti in timp ce traversa neregulamentar.Primul accident a avut loc in jurul orei 14:20, pe DN 17A, in Dornești, cand un sofer in varsta de 40 de ani, din Radauți, ajuns la intersecția cu str. Garii, a ...

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident, in care doua fete au fost acroșate de mașina condusa de acesta, chiar pe trecerea de pietoni din fața liceului unde copilele invața.Accidentul s-a produs in comuna Marginea joi dimineața, in jurul orei 07.25, cand cele doua eleve de 14 și 15 ...