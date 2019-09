Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea fenomen ,,The Wall- Marele Zid” este difuzata de Antena 1 in fiecare miercuri și joi, dupa serialul Sacrificiul. Cele doua ediții de saptamana aceasta promit alegeri de ultim moment, suișuri, coborașuri și discursuri emoționante de final, spuse cu lacrimi in ochi chiar inainte de aflarea verdictului…

- „The Wall - Marele Zid” a dovedit ca poate schimba destinul concurenților, dar nu inainte de a-i trece prin toate starile posibile. De la extaz, la agonie, echipa din aceasta seara ce se va lupta cu imprevizibilul va incepe competiția cu ochii in lacrimi, in show-ul difuzat pe Antena 1 imediat dupa…

- Cel de-al doilea sezon al emisiunii ”The Wall - Marele Zid” a debutat la Antena 1, miercuri seara, iar primii concurenți veniți sa-și testeze cunoștințele și sa caștige bani sunt Costi și Mara.

- Adriana Trandafir a oferit detalii inedite despre serialul „Sacrificiul”, ce va avea marea premiera astazi și maine, de la ora 20.00, la Antena 1, dar și despre viața ei personala, dezvaluind, intre altele, cum obișnuiește sa iși aduca soțul la disperare.

- Din 11 si 12 septembrie, show-ul fenomen care a schimbat viețile concurenților, revine cu sezonul cu numarul doi pe Antena 1, difuzat in fiecare miercuri si joi, dupa serialul Sacrificiul, de la 22:15. ,,The Wall- Marele Zid” a indeplinit pana acum zeci de vise și i-a facut pe participanți sa treaca…

- Din 11 si 12 septembrie, show-ul fenomen care a schimbat viețile concurenților, revine cu sezonul cu numarul doi pe Antena 1, difuzat in fiecare miercuri si joi, dupa serialul „Sacrificiul”, de la 22:15.

- Damian Draghici iși face debutul in actorie, in serialul „Sacrificiul”, ce va avea marea premiera pe 11 și 12 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1. Artistul a oferit detalii inedite din culisele producției și a povestit ca i s-a propus sa se alature echipei imediat dupa ce s-a petrecut cel mai…

- Actrița Carmen Tanase face dezvaluiri in premiera despre viața de dupa „Fructul Oprit” si despre motivele ce au facut-o sa aleaga sa nu faca parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, ce va debuta in curand, la Antena 1.