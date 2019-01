Stiri pe aceeasi tema

- Dosarele penale care l-au vizat pe Klaus Iohannis au revenit in actualizate dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la momentul in care a anuntat ca a cerut revocarea procurorului Augustin Lazar de la conducerea Ministerului Public, ca in dosarul de candidatura al acestuia aparea…

- Procurorul Cristian Lazar, cel care a semnat ordonanta de clasare in dosarul care il viza pe presedintele Klaus Iohannis, document care s-ar regasi in dosarul procurorului general Augustin Lazar, spune ca nu are nicio legatura de rudenie cu Augustin Lazar si ca ordonanta de clasare ar fi putut ajunge…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia sustine ca procurorul general Augustin Lazar nu a solutionat si nici nu a confirmat vreun dosar in care apare numele presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis.

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia au dispus, in perioada 2007-2018, rezolutii de clasare in noua dosare care il privesc pe presedintele Klaus Iohannis, insa niciunul nu a fost solutionat de Augustin Lazar, se arata intr-un raspuns al Parchetului la solicitarea MEDIAFAX.

