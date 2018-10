Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se inrautateste simtitor in tot vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben, fiind asteptate intensificari ale vantului care, in rafala, vor atinge si vor depasi 55-65 km/h. Sunt vizate zonele joase ale judetelor Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Bihor.…

- Doi consilieri locali din vestul țarii, unul din Arad, celalalt din Timiș, ar putea avea probleme serioase din cauza… pașunii. Agenția Naționala de Integritate l-a gasit in conflict de interese administrativ pe Ioan Popa, consilier local in comuna Carand din județul Arad. „In exercitarea mandatului…

- Ieri, Casa Romano – Chineza filiala Arad prin... The post Doua tinere din vestul țarii au caștigat o bursa de studii in China. Vezi ce povestesc ele despre viața de student de acolo: „Este alta lume…” appeared first on Renasterea banateana .

- Acident grav de circulație, astazi, pe un drum din vestul țarii, in care au fost implicate un microbuz și un camion, care s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc pe DN 7, in apropiere de localitatea Sambateni, din județul Arad. Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion a pierdut controlul volanului…

- Pericolul de inundatii se mentine in vestul tarii, dupa ruperile de nori care au avut loc zilele trecute si care nu par ca vor sa se opreasca. Debitele raurilor din judetele Caras-Severin, Timis si Arad au crescut alarmant. De astazi, 2 august, ora 10.00, si pana maine la aceeasi ora, a fost emisa o…

- Doi copii au fost raniți și trei mașini au fost avariate in urma unui accident rutier care s-a produs, noaptea trecuta, intr-o intersecție din Arad. Victimele sunt in afara oricarui pericol, insa autoritațile iși pun semne de intrebare cu privire la semnalizarea de la intersecția strazilor Andrei Șaguna…

- Un accident rutier violent a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN7, pe direcția spre Lipova, județul Arad. UN motociclist s-a izbit de un microbuz, doua persoane au ajuns la spital, scrie arq.ro. Un tanar care conducea o motocicleta Honda, insoșit de o tanara, a intrat intr-o curba periculoasa, a derapat…

- Vremea o ia razna in acest sfarșit de saptamana, in vestul țarii. Meteorologii anunța ca de maine și pana luni seara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Administrația Naționala de Meteorologie a emis și o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pentru o parte din județele Timiș…