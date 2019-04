Stiri pe aceeasi tema

- Doua valize au fost localizate de echipele de cautari din Cipru pe fundul unui lac, chiar in locul in care criminalul a dezvaluit ca a aruncat cadavrele a șapte femei straine. Autoritatile au descoperit valizele folosind o camera robotica, care va fi folosita si pentru cautarea celei de-a treia valize,…

- Criminalul in serie care a ucis doua romance, mama si fiica, ar fi omorat-o si pe fetita unui roman. Barbatul face marturii cutremuratoare. De aproape un an, isi cauta familia disparuta. Pe sotia lu...

- Autoritațile din Cipru cauta ramașițele femeii de 36 de ani din Buzau și ale fiicei sale in doua lacuri, dupa ce un criminal in serie, ofițer in armata, a povestit anchetatorilor ca a aruncat trupurile victimelor intr-un lac toxic, acid, ...

- Anul trecut, peste 400 de buzoieni au fost depistați de inspectorii de munca fara acte legale. In ceea ce privește numarul angajatorilor care au platit la negru angajații, cel puțin cei care au fost prinși de inspectorii de munca anul trecut, acesta este de 185. Potrivit bilanțului Inspectoratului…

- Pe parcursul saptamanii trecute, politistii cu atributii pe linie rutiera din județul Buzau, sub coordonarea Serviciului Rutier, au desfașurat activitați pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate…

- Florin Buliga, barbatulu care și-a ucis soția, fiul de 13 ani și fiica de 18 ani, injunghiindu-i in timp ce dormeau, a atacat cu apel sentinta de inchisoare pe viata data de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Criminalul a fost condamnat la inchisoare pe viata, pentru triplu omor, in data de…

- Au fost scene cutremuratoare la morga din Buzau. Intoarsa din Italia, mama Valentinei, tanara incendiata de iubit, a cedat emoționat la intalnirea cu presupusul criminal. Tulburata pana la os, femeia a leșinat in brațele rudelor.

- Astazi, sicriul cu trupul neinsuflețit al Valentinei, tanara de numai 22 de ani incendiata de iubit a fost ridicat de familia acesteia de la morga și transportat la o capela din Buzau. Milica Dodan, mama fetei, a ingenuncheat pur și simplu langa sicriul fiicei sale, strigand-o din toate puterile.