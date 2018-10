Doua din trei pentru echipele sucevene in runda a VII-a

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in runda precedenta toate cele trei reprezentante ale județului in acest eșalon au avut programate jocuri pe teren propriu, de aceasta data Foresta, Șomuz și Bucovina evolueaza in deplasare. Foresta va merge in Covasna, pentru duelul cu gruparea KSE Targu Secuiesc, una dintre echipele solide ale…

- Etapa a VI-a a Ligii a III-a va debuta astazi dupa-amiaza, cu meciurile CSM Ramnicu Sarat – CSM Roman și CSM Pașcani – Gloria Buzau. Daca in runda precedenta toate cele trei reprezentante ale județului in acest eșalon au avut programate jocuri pe teren propriu, de aceasta data Foresta, ...

- In etapa a V-a a Ligii a III-a toate cele trei echipe sucevene au evoluat pe teren propriu, bilantul fiind de o victorie, un rezultat de egalitate si o infrangere. Foresta a castigat cu 5-1 duelul cu CSM Roman, dupa ce a reusit sa revina de la 0-1, Somuz Falticeni a remzat, 0-0, cu Metalul Buzau, ...

- In cadrul etapei a V-a a Ligii a III-a, Foresta va evolua maine, de la ora 17.00, pe Areni, impotriva gruparii CSM Roman. Sucevenii și-au prezentat planurile legate de aceasta partida in cadrul unei conferințe de presa organizata, ieri, la sediul clubului.„Obiectivul nostru nu poate fi decat ...

- Foresta a reușit sa caștige marți dupa-amiaza meciul restant cu FC 2 Botoșani, contand pentru etapa I a Ligii a 3-a. Sucevenii s-au impus cu 2-1, insa formația gazda a fost cea care a deschis scorul, in minutul 5. Golurile victoriei pentru Foresta au fost marcate de Lungu, din penalty, in minutul ...

- Se stiu seriile din Liga 3. Federatia Romana de Fotbal a stabilit componenta celor cinci serii ale Ligii a 3-a de fotbal, campionat care incepe pe 25-26 august. In seria I, printre candidatele la promovare sunt Ceahlaul, Foresta si Otelul, iar in cea dea doua se afla Rapid, Progresul Spartac, FCSB 2,…

- Foresta a pierdut cu scorul de 3-1 meciul amical cu CSM Pascani, disputat sambata la amiaza, pe stadionul Areni. Sucevenii au aratat destule lacune in joc, ceea ce inseamna ca mai au multe lucruri de pus la punct in perspectiva startului viitorului sezon al Ligii a III-a, care se va produce pe data…