Doua din cinci gospodarii suporta cu dificultate cheltuielile curente

- An de an, parintii scot tot mai multi bani din buzunar pentru rechizite si haine. Cum saptamana urmatoare incepe scoala, parintii si-au facut deja un buget si au inceput sa achizitioneze cele necesare pentru inceputul de an scolar.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii recomanda utilizatorilor sa verifice conditiile de utilizare a serviciilor de telefonie si date mobile in roaming, dar si setarile telefonului, inainte de a pleca in vacanta. Atunci cand acestia se afla in apropierea granitelor…

- Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: La moment flux mare de transport și se circula cu dificultate, pe urmatoarele strazi ale capitalei:Calea Moșilor direcția str. Ismail;Ismail de la str.Calea Moșilor direcția bd.D.Cantemir – Ștefan cel Mare;Iu.

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, impreuna cu consilierii generali, solicita Curtii de Conturi sa verifice cheltuielile facute de companiile Primariei Capitalei. "Am sesizat, cu numar de inregistrare, prin adresa oficiala, Curtea de Conturi, cerandu-i sa verifice legalitatea cheltuielilor…

- Mai mulți zalauani ne-au contactat la redacție intrebandu-ne daca reparațiile ce se efectueaza la acoperișul blocurilor in care locuiesc, intra și in sarcina lor, deși nu locuiesc la ultimele etaje. In opinia acestora, nu ar fi normal sa li se solicite și lor sume de bani pentru participarea la aceste…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 14,7 miliarde lei (3,11 miliarde euro), 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…

- Se circula cu dificultate pe DN 2 E 85, la ieșirea din Rm. Sarat spre Focșani din cauza apei venite de pe camp pe carosabil; la fața locului sunt polițiști rutieri care dirijeaza traficul și echipe ale SDN Buzau cu utilaje. Politia dirijeaza traficul iar lucratorii de la Drumuri Nationale Buzau intervin…