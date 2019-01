Doua cutremure violente in aceasta noapte. Unul de mica si altul de foarte mare adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate, in urma cu putin timp, de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in acesta noapte, seismografele institutiei au inregistrat doua seisme, la numai 40 de minute intre ele.Primul, de magnitudine 2.4, cu hipocentrul la 112 kilometri adancime, a…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade a avut loc la 01.37 Ora Romaniei, in Oceanul pacific, largul Coastelor Islandei, la numai doi kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 47.99 S ; 165.48 E, la circa 1050 km SV de Wellington Noua Zeelanda, si 280 de kilometri Sv de Invercargill.Nu…

- Un seism cu magnitudinea de 3.1 a fost inregistrat, putin inainte de ora 22.00, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la circa 146 de kilometri adancime. Potrivit sursei citate cutremurul a avut loc la aproximativ 150 kilometri N de Bucuresti si la…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.2 a avut loc, la 00.19 Ora Romaniei 109.19 Ora Locala in Zona Tarapaca din Chile.Hipocentrul a fost la o suta de kilometri adancime.Seismul de inensitate III a avut epicentrul la intersectia cooronatelor 19.61 S ; 69.19 V, la 361 km S de La Paz Bolivia si 121 km NE de…

- Mai multe cutremure au fost inregistrate in aceasta noapte, in Marea Ionica, cel mai mare avand magnitudinea de moment 7.Epicentrul cutremurului s a aflat in Marea Ionica, la o distanta de 124 kilometri sud vest de Patras, in Peloponez. Seismele s au produs la adancimi mici, cuprinse intre 10 si 60…

- In decurs de numai o ora Insulele Vancouver Canada au fost inregistrate, in urma cu putin, toate la zece kilometri adancime.Primul a avut magnitudinea de 6.6 grade, si a avut loc la 08.23 Ora Romaniei, al doilea de 6.8 grade, 16 minute mai tarziu, si cel de al treilea de 6.5 la 09.22 Ora Romaniei.Doua…

- O serie de cutremure au avut loc, in urma cu putin timp, in zona Insuleleor Loyalty Noua Caledonie, din Oceanul Pacific. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 6.6 grade, acesta fiind precedat de un altul de 6.3 grade. Ambele fiind urmate de alerte de tsunami.Hipocentrul celor doua cutremure a fost…

- Un cutremur de magnitudine Mw 7.0 a avut loc, la 23.48 Ora Romaniei in Papua Noua Guinee, la 30 de kilometri adancime.Imediat dupa producerea cutremurului autoritatile au emis alerta de tsnumai, mai ales ca au urmat si cateva replici foarte puternice. ...