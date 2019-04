Două cutremure produse în același timp în Neamţ şi în Vrancea Doua cutremure s-au produs in același timp duminica noaptea in județele Neamț și Vrancea. Primul, cu o intensitate de 3,5 grade pe scara Richter, iar al doilea de 3,3 grade. Cutremurul din Neamț s-a produs duminica noaptea la ora 01.14, la o adancime de 200 de kilometri in apropierea oraselor Piatra-Neamt (18 km), Moinesti (30 km), Comanesti (34 km), Buhusi (34 km), Bicaz (37 km). Al doilea cutremur, de 3,3 pe scara Richter, s-a produs la o adancime de 80 de kilometri, tot la ora 01.14, in apropierea oraselor Odobesti (43 km), Panciu (48 km), Onesti (51 km), Nehoiu (53 km), Slanic-Moldova (53… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

