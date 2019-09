Doua cutremure inregistrate de seismografele din Romania. La un minut intre ele. Unul la 5 kilometri adancime, altul la 6

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 2 a fost inregistrat, la orele 20.32, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate cutremurul a fost localizat la coordonatele lat 44.1098; lon 27.4323 in zona Silistra Calarasi Galita, cam in zona baltii Bugeac.Hipocentrul…

- Un seism cu magnitudinea de 3,0 pe scara Richter s-a produs vineri spre sambata noaptea in județul Buzau, la adancimea de 110 kilometri, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Pe data de 10 august la ora 03:37:02 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Cutremurul de marti dimineata a avut loc la ora 05:23, avand o magnitudine de 3,8. Seismul s-a produs la o adancime de 107 kilometri, conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Tot marti, la ora 00:05, in zona Vrancea, a avut loc un seism de magnitudine 4,1.…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.3 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 00.31, in Bulgaria, la doi kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 42.96 N ; 23.23 E, la 30 km N de Sofia si 10 km V de Svoge.Acesta este cel de al treilea cutremur inregistrat in zona in ultimele 24…

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi in Romania la interval de doar cateva ore. Primul a avut loc in județul Buzau, la ora 03:51:16 cu magnitudinea de 3 grade și s-a produs la o adancime de 126 de kilometri. Al doilea cutremur, cu maginitudine de 3.5 grade, s-a produs in județul Vrancea,…