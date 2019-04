Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure au avut loc in același timp, in timpul nopții de duminica spre luni, primul, de 3,5 grade pe scara Richter, in județul Neamț, iar al doilea, de 3,3 grade pe scara Richter, in Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform…

- Doua cutremure au avut loc, vineri dimineața, in regiunea seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), scrie realitatea.net.Primul cutremur s-a produs la ora 2,40 minute in județul Vrancea, la adancimea de 121 km. Seismul a avut magnitudinea 2.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 8.19, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) informeaza mediafax. Seismul s-a produs la adancimea de 138 de kilometri. Cele…

- Site-ul Institutului National de Cecetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca noaptea trecuta si in dimineata de miercuri au avut loc zece cutremure in Marea Neagra, toate la o adancime de aproximativ 5 km.

- Site-ul Institutului National de Cecetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca noaptea trecuta si in dimineata de miercuri au avut loc noua cutremure in Marea Neagra, toate la o adancime de aproximativ 5 km.

- Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri dimineata, s-au inregistrat sase cutremure in Marea Neagra, intre orele 5.42 si 6.41, toate la adancimea de cinci kilometri. Primul s-a produs la ora 05:42:32 si a avut magnitudinea 3.1 pe scara…

- Site-ul Institutului National de Cecetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca noaptea trecuta au avut loc sase cutremure in Marea Neagra, toate la o adancime de aproximativ 5 km.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 pe scara Richter s-a produs, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs in județul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimțit…