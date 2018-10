Două cutremure de peste 5 grade produse în aceeaşi zi Cutremurul a fost inregistrat la ora locala 11:33 (16:33 GMT), iar epicentrul sau a fost situat in regiunea centrala Huanuco. Miscarea telurica s-a produs la o adancime de 142 de kilometri, relateaza EFE.



Peru este situat in zona cunoscuta sub numele de Cercul de Foc al Pacificului, unde se inregistreaza aproximativ 85% din activitatea seismica globala. Potrivit Centrului National Seismologic al Universitatii din Chile, fenomenul teluric a fost resimtit la ora locala 09:58 (12:58 GMT) si epicentrul sau a fost localizat la 62 km sud-est de Socaire si la 1.646 km nord de Santiago,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

