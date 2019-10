Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur de 3 grade pe scara Richter in Vrancea, in noaptea de joi spre vineri. Un nou seism s-a produs in aceasta zona la o adancime de 73 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De remarcat ca seismul a avut loc la ora 03:20 dimineața. Cutremurul s-a…

- Cutremur in judetul Buzau, vineri dimineata. Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 3:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de…

- Un cutremur de 3,2 pe scara Richter a avut loc joi, la ora 10.49, in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit Mediafax.Potrivit INCDFP, seismul s-a produs la ora 10.49, la o adancime de 140 de kilometri. Citește și: Arad:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Vrancea, la adancimea de 139 de kilometri, potrivit Mediafax.Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Cand și unde va avea loc Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Seismul a avut magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter si a fost resimtit in orasele Odobești (37km), Panciu (41km), Onești (45km), Tirgu Ocna (50km), Focșani (51km). Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 120 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs…

- Cutremure in serie in Romania. Un nou seism s-a produs in aceasta dimineața. Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc joi dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), sesimul s-a produs la ora 10.53, la adancimea de 100 km.…

- CUTREMUR in Romania. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un cutremur de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.32, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la adancimea de 77 de kilometri,…