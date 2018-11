Doua corporatiste din Romania au renuntat la munca de birou pentru o afacere cu cosmetice naturale

Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de gaze, energie hidro si carbune, suficiente pentru iarna Stocurile de gaze naturale, energie hidro si carbune sunt suficiente pentru iarna care vine, spun reprezentantii Ministerului Energiei. În ceea ce priveste pretul gazelor naturale pentru consumatorul final, specialistii…

- Persoanele care beneficiaza de venitul minim garantat și care refuza un loc de munca iși vor pierde ajutorul social, potrivit unei legi care a intrat in vigoare din 22 octombrie 2018. Legea fusese inițiata de parlamentari de la toate partidele, cu scopul de a combate lipsa forței de munca reclamata…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, considera ca deficitul de forta de munca din Romania face ca foarte multe investitii sa nu se realizeze si foarte multe firme sa fie in imposibilitatea de a evolua, astfel fiind afectat potentialul de dezvoltare al tarii. Presedintele PNL a vorbit sambata,…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Este pricipalul motiv pentru care pe piata muncii din Romania a devenit o provocare sa gasesti meseriasi, angajatorii se intrec in oferte de a atrage specialistii, sunt dispusi sa plateasca cu 20% mai mult noii angajati si lanseaza bonusuri precum vouchere de vacanta, salturi cu parasuta sau chiar masaj…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.055 locuri de munca, in data de 12 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.938,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.702 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania - 951 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 1 operator centrale electrice; Germania - 454 locuri de munca: 120 curier,…

- Nicoleta Muresan (32 de ani) este licentiata la Facultatea de Comunicare si Relatii publice din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj si are un masterat in Resurse Umane. Dupa ce a fost angajata in diverse domenii, tanara a decis sa porneasca o afacere impreuna cu tatal ei.