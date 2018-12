Stiri pe aceeasi tema

- 14 proiecte cu finanțare europeana sunt in așteptare, in municipiul Petroșani. Este vorba de proiectele care vizeaza reabilitarea termica a celor 14 blocuri de locuințe de pe raza localitații. Proiectele au fost depuse, iar acum sunt in faza de precontractare. Potrivit lui Tiberiu Iacob Ridzi, primarul…

- Consiliul Județean Dambovița, a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in vederea parcurgerii etapelor administrative și contractarii, cererea de finanțare nr. S/DB/2017/8/8.1/8.2.B/1/855/11.04.2018, impreuna cu documentele solicitate prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice…

- A avut loc semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele „Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera in județul Dambovița”, respectiv „Modernizare DJ702 in comuna Candești și DJ710 in comuna Bezdead, județul Dambovița”. Acestea sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 –…

- Conducerea Consiliului Județean Dambovița, reprezentata de președintele Daniel Comanescu și vicepreședinții Luciana Cristea și Alin Manole, a primit astazi, Post-ul Contracte de finanțare de 31 de milioane de lei, semnate la Consiliul Județean Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- V. Stoica Consiliul Județean Prahova – solicitant al finanțarii europene prin Programul Operațional Regional pentru extinderea și modernizarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Ploiești – a lansat procedura de achiziție in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Estimat…

- Politistii specializați in investigarea criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Lugoj, au efectuat, miercuri dimineața, patru perchezitii domiciliare pe raza județelor Timiș și…

- V. Stoica Consiliul Județean Prahova așteapta evaluarea celor cinci proiecte cu fonduri europene destinate imbunatațirii calitații condițiilor din spitalele pe care le are in administrare, respectiv Spitalul Județean de Urgența Ploiești și Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești. Saptamana trecuta,…

- Unitatea de Primiri Urgențe și SMURD pediatrie se muta in casa noua, tot in incinta Spitalului Județean de Urgența Bistrița, intr-un spațiu proaspat renovat, incepand de luni. In vechea locație vor incepe lucrarile de amenajare a recepției și a serviciului centralizat de internari. Proiectul a fost…