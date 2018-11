Două companii de carduri bancare anunţă reduceri de comisioane Potrivit surselor, chiar si dupa reducere, comisioanele platite de comercianti atunci cand accepta plata cu cardul, o sursa de venituri pentru banci, vor fi mai mari decat comisioanele care se aplica celor care au carduri UE. Comisia Europeana se lupta de aproape un deceniu pentru a reduce asa-numitele comisioane de interchange si a incuraja tranzactiile transfrontaliere si comertul online. Autoritatile americane au descurajat si ele astfel de practici. Comerciantii sustin ca asa-numitele comisioane de interchange sunt costuri ascunse, iar companiile de carduri au platit miliarde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

