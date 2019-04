Două clanuri interlope s-au războit pe străzile din Capitală după ce o fată a refuzat să se mărite Rafuiala dintre cele doua clanuri, unul din Bucuresti si altul din Giurgiu, a inceput pe 6 martie, cand cele doua familii s-au certat prin telefon. Fata uneia dintre familii a refuzat sa se marite cu baiatul celeilalte familii, lucru care a dus la un adevarat razboi. Imediat dupa refuzul fetei, clanul din Giurgiu a venit in Bucuresti inarmat cu bate de baseball si arme de foc, potrivit observator.tv. In noaptea de 6 spre 7 martie, in jurul orei 03.00, unul dintre membri clanului din Bucuresti a sunat la numarul de urgența 112, anunțand ca mai mulți barbati inarmati au venit in fata casei lui… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata de 4 aprilie 2019, peste 150 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si cu sprijinul Jandarmeriei, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 14 mandate de aducere…

- UPDATE: “Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economica Maramures acorda sprijin SICE Giurgiu care desfasoara cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala si efectueaza doua perchezitii in zona Targu Lapus”, au declarat reprezentantii IPJ Maramures, pentru ZiarMM. Politistii de investigare a criminalitatii…

- * Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea are de executat o condamnare de 7 ani si 6 luni inchisoare, dupa ce au fost contopite pedepsele primite in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si dosarul transferurilor din fotbal. * Politistii au efectuat…

- In aceasta dimineața, peste 130 de politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 , pun in aplicare 27 de mandate de percheziție domiciliara, atat in Capitala cat și in județele Ilfov, Giurgiu și Prahova,…

- ANM a emis o alerta meteo de cod portocaliu de depuneri semnificative de polei pentru București și in județele Ialomița, Prahova, Giurgiu, Dambovița, Teleorman, Ilfov și Calarași. Avertizarea nowcasting a intrat in vigoare la ora 21.00 și este valabila pana la ora 3.00. De asemenea, pana la ora 2:00,…

- Suspecții in cazul jafului comis la finalul lunii decembrie in casa patronului Bamboo, Joshua Castellano, au fost identificați de polițiști. UPDATE 23.00: In urma audierilor, trei barbați, unul in varsta de 46 de ani și doi de 40 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetarile in acest caz sunt…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme severa imediata, in mai multe judete fiind anuntate depuneri semnificative de polei.Codul portocaliu este valabil pana la ora 3.00, in judetele Bucuresti, Ialomita, Prahova, Arges, Giurgiu, Dambovita, Teleorman, Ilfov si Calarasi. De asemenea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina vizibilitate…