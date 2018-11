Stiri pe aceeasi tema

- Corpurile a doi barbați și a unei femei au fost gasite sub molozul celor doua cladiri care s-au prabușit luni in orașul francez Marsilia, a spus brigada locala de pompieri, in timp ce cautarile continua, pentru a verifica daca și alte persoane se afla sub daramaturi, relateaza Reuters.

- Doua cladiri cu cinci etaje din centrul orasului francez Marsilia s-au prabusit din senin. Este vorba despre blocuri de locuinte care de ceva timp erau evacuate pentru renovari. Potrivit informatiilor preliminare, in urma incidentului, doi oameni au fost raniti.

- Cel putin cinci persoane au murit in urma inundatiilor provocate de ploile abundente care au afectat departamentul Aude, aflat in sudul Frantei, a informat luni prefectul local al regiunii, Alain Thirion, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mai multe persoane au murit, dupa ce un avion Cessna s-a prabușit in mulțime in statulHessa, vestul Germaniei, a spus Poliția, relateaza Reuters. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite.

- Un elicopter cu forțe ale securitații la bord s-a prabușit in vestul Afganistanului, omorand toate cele cinci persoane, inclusiv pilotul, au anunțat sambata oficiali care au exclus un atac al militanților talibani, relateaza Reuters.

- Cel puțin 17 persoane au murit, duminica, in Sudanul de Sud, unde un mic avion care transporta pasageri de la Aeroportul Internațional Juba in orașul Yirol s-a prabușit, a declarat ministrul de stat Taban Abel pentru Reuters.

- Un elicopter de mici dimensiuni a intrat miercuri intr-o cladire dintr-un parc industrial in orasul ceh Plzen, iar toate cele patru persoane aflate la bord au decedat, conform politiei, scrie Reuters.

- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…