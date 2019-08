Două clădiri de pe Lipscani vor fi demolate şi reconstruite Pentru cladirea de pe Lipscani nr. 70, valoarea totala a investitiei (exclusiv TVA) este de 3.883.960 lei, cu o durata estimata de executie de 14 luni de la inceperea lucrarilor.



Potrivit referatului de aprobare, imobilul este o cladire cu un singur tronson cu subsol, parter, etaj si pod necirculabil, functiunile fiind de comert si locuire. Conform unei expertize din 2019, este incadrat in clasa I de risc seismic. Imobilul are pe una dintre laturi deschidere si spre str. Gabroveni, aceasta avand statut de monument istoric la fel ca str. Lipscani.



"Cladirea expertizata se afla…

Sursa articol: dcnews.ro

