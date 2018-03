Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a transmis ca probele scrise din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasele a VIII-a s-au desfașurat in toate centrele de examen stabilite in județ. Cu o zi inainte de debutul simularii Evaluarii Naționale, la nivel național au aparut informații potrivit…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat ieri beneficiarii celei de-a treia ediții a Programului MOL – „Permis pentru viitor”. Un numar total de 40 de tineri vor primi sprijin financiar pentru obținerea permisului de conducere – atat pentru plata cursurilor școlii de șoferi, cat și a taxelor…

- Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Vinerea Mare, zi nelucratoare| PSD: Vremea lozincilor ca totul se rezolva prin munca trebuie sa treaca „Vinerea Mare sau Vinerea…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in cursul lunii ianuarie a acestui an a fost de 81, mai mare decat cel inregistrat in luna ianuarie a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor, in…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- O echipa din judetul Alba a castigat marele premiu al Festivalului „Pomana porcului”, desfasurat la sfarsitul acestei saptamani in statiunea Balvanyos, impresionand juriul cu diversitatea si originalitatea produselor prezentate. Festivalul, organizat pentru a 13-a oara de catre Asociatia Nationala pentru…

- In urma selectiei in vederea infiintarii la nivelul fiecarui judet din tara a centrelor de excelenta din cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei”, Colegiul National ,,Barbu Stirbei ” din Calarasi a fost desemnat…

- Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe va gazdui, in perioada 22-25 februarie, turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, au anuntat, marti, organizatorii, in cadrul unei conferinte de presa. Competitia va reuni echipele Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana ultimelor doua sezoane, Universitatea…

- se pregateste pentru o noua premiera, care este programata pentru toamna lui 2018. Prima etapa a noului proiect consta in organizarea unui casting pentru descoperirea adolescentilor pasionati de teatru, care doresc a face parte din distributia unui spectacol in regia Mirelei Bucur, pe un scenariu original,…

- Proiectul StarUp Now va ajuta 400 de persoane din regiune sa iși dezvolte competențele antreprenoriale, iar cele mai bune planuri de afaceri primesc o finanțare de 40.000 euro fiecare. Marti, 13 februarie a avut loc Conferinta de lansare oficiala a proiectului, in organizarea Consiliului Județean (CJ)…

- Trupa Teatrului „Andrei Mureșanu” invita iubitorii de arta dramatica, copii și adulți deopotriva, la un nou spectacol „fara varsta”. Regizorii Ivacson Laszlo și Fazakas Misi au ales de aceasta data sa incante publicul spectator cu povestea „Frumoasa din padurea adormita“, o adaptare plina de haz…

- Cele cinci centre balneare din judetul Covasna, construite in localitatile Olteni, Belin, Malnas-Bai, Valcele si Hatuica prin proiectul „Drumul apelor minerale”, ofera miercuri, de „Ziua indragostitilor”, o reducere de 50% la biletele de intrare. „Perechile care viziteaza miercuri centrele noastre beneficiaza…

- Peste 400 de copii ce provin din familii defavorizate – atat cei ce frecventeaza deja gradinița, cat și cei ce urmeaza sa fie inscriși, din septembrie – participa, incepand de ieri, timp de patru zile, alaturi de parinții lor, la ateliere de lectura in 7 gradinițe-gazda din Valea Crișului, Bațanii Mari,…

- Cea de-a doua ediție a „Ciclobiblio” (cunoscuta și ca „Academia Ciclobibliotecarilor”) – manifestare ce iși propune promovarea ciclismului și promovarea lecturii se va derula anul acesta in zona Dobrogei, punand accent pe multiculturalitate. Evenimentul este adresat bibliotecarilor și tuturor celor…

- Deși elevii și profesorii se afla in aceste zile intr-o scurta vacanța intersemestriala, unii dintre invațacei tot la studiu se gandesc. Și nu doar ca mediteaza, ci efectiv participa la activitați legate de șlefuirea talentului, tehnici de stapanirea tracului pe scena, imbogațirea experienței de solist.…

- Un raport privind coexistenta dintre om si carnivorele mari, intocmit de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a fost votat miercuri, la Bruxelles, in cadrul sedintei plenare a Comitetului Regiunilor, a anuntat Biroul de Presa al CJ Harghita. Potrivit sursei citate, raportul intitulat…

- Un numar de trei cursuri de formare profesionala, pentru un total de 42 de persoane, sunt programate sa inceapa in cursul acestei luni, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Este vorba despre doua cursuri de competențe civice și sociale și pentru un numar…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,7 grade pe scara Richter s-au produs duminica noaptea, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,7 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- DSP Satu Mare a dat publicitații lista cu Centrele de Permanența din județ: Zona urbana: 1.CENTRU DE PERMANENTA WEST MEDICA CARITAS – Centru de permanenta fix Coordonator: Dr.Puskas Csaba Adresa: Satu Mare, str.Drumul Careiului nr.3, Telefon: 0261769725 2.CENTRU DE PERMANENTA BEGONIEI – Centru de permanenta…

- Deși vehiculata in presa covasneana existența unui astfel de serviciu, urgențele stomatologice sunt rezolvate numai de cațiva medici stomatologi, contra-cost, in cabinetele lor particulare, conform unui program stabilit de ei inșiși. Cu toate ca, timp de mai bine de douazeci de ani, s-au tot purtat…

- Polițiștii covasneni au acționat la sfarșitul saptamanii și pentru prevenirea și combaterea delictelor la regimul silvic și protejarea fondului forestier. Astfel, polițiștii din Valcele au depistat pe raza de competența doi tineri de 20 și 23 de ani care transportau material lemnos fara a putea prezenta…

- 7.443 de cereri inregistrate in județul Covasna in campania 2017, au fost autorizate la plata finala, arata datele centralizate pana marți, de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Conform datelor prezentate intr-un comunicat de presa al APIA se arata ca in județul Covasna, numarul…

- Polițiștii covasneni continua sa acționeze pentru menținerea siguranței publice și descurajarea celor care comit ilegalitați, luand masuri ferme atunci cand constata abateri. In ultima saptamana polițiștii au intervenit la 213 evenimente, 72 dintre acestea fiind sesizari…

- Preotul Vasile Antonie Tamaș, care traiește in comuna Valcele, județul Covasna, a reacționat, dupa rezoluția de la Cluj a celor trei formațiuni maghiare din Romania privind autonomia. Și nu prin a pune la zid pe cineva. „Mesaj demn de raspandit”, așa cum se intituleaza textul postat pe Facebook de preotul…

- Sarbatorile de Iarna au reprezentat un motiv de bucurie și pentru mai mulți oameni cu nevoi speciale din județul Alba. Angajații ADR Centru au donat pentru a ajuta o parte din pacienții cu scleroza multipla din județul Alba, membri ai Asociatiei SM Speromax Alba, precum și pe copiii și adulții ocrotiți…

- Tanarul Vlad Moisoiu, originar din orașul-stațiune Covasna, s-a numarat printre finaliștii Galei Studenților Romani din Strainatate, ediția a IX-a, evenimentul fiind dedicat excelenței in educație și performanței academice. Covasneanul a candidat la titlul de „Cel mai bun student al anului academic…

- Finalizat in anul 2014, proiectul „Drumul apelor minerale” cuprinde cele mai bogate localitați in apa minerala din județul Covasna: Belin, Valcele, Olteni, Malnaș Bai și Hatuica. In cele cinci localitați au fost inființate centre de tratament cu apa minerala, saune și aparate pentru fitness. Cea mai…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat criteriile de selecție a liceelor care pot deveni Centre de Excelența in Tehnologia Informației (CETI) in cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței in educație prin dezvoltarea competențelor in disciplina Tehnologia Informației”. Proiectul…

- Casa de Cultura Intorsura Buzaului a organizat ieri, impreuna cu Liceul „Mircea Eliade” din localitate, un spectacol de colinde, un concurs pe teme religioase și un program de dansuri populare. Spectacolul a avut loc cu incepere la ora 17.00, la Casa de Cultura Intorsura Buzaului. „Ne-am pregatit,…

- Astazi, la ora 16.30, Moș Craciun va ajunge, cu trasura sa plina cu daruri, in fața Primariei Ozun, pentru a se intalni cu copiii din comuna. Evenimentul este parte a unei acțiuni cu vechime, la Ozun. De aproximativ 11 ani, in perioada sarbatorilor de iarna sunt pregatite cadouri pentru copiii din comuna,…

- Covasnenii pot sa transmita nominalizari in cadrul ediției de anul acesta a Premiului Mentor pentru Excelența, pana in data de 31 decembrie (a.c.). Premiul, constand intr-un trofeu, o diploma și suma de 8.000 de lei, este acordat profesorilor, antrenorilor care au descoperit și au lansat tinere talente…

- „Ziua de maine nu poate exista fara morala, fara credința, fara memorie. Cinismul, interesul ingust și lașitatea nu trebuie sa ne ocupe viața. Cele mai importante lucruri dobandinte dupa libertate și democrație sunt identitatea și demnitatea.” Pornind de la aceste citate ale Regelui Mihai I al…

- In urma cu o saptamana a avut loc festivitatea de inaugurare a noului sediu al AFACOV – CONSULTING GROUP, un sediu cald, primitor, așezat pe „urmele istoriei”. Proprietar al cladirii (situata pe strada „Korosi Csoma Sandor” din municipiu), a fost Isidor Rauca –Rauceanu, nascut in anul 1891 și decedat…

- In perioada 16 octombrie 2016 – 15 octombrie 2017 au fost contractate, numai de catre beneficiarii privați, la nivelul județului Covasna, proiecte in valoare totala de aproape 11,5 milioane de Euro. La nivel național, in anul 2017, la implinirea a 17 ani de activitate a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…