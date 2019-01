In acest sezon rece, in județul Alba, au fost confirmate doua cazuri de gripa (unul la finalul lunii decembrie și altul in luna ianuarie), la doi barbați. Starea de sanatate a pacienților este buna – cel diagnosticat in ianuarie a fost tratat și externat, iar cazul din decembrie nu a necesitat internare, fiind vorba de […] The post Doua cazuri de gripa confirmate in acest sezon in județul Alba. Starea de sanatate a pacienților este buna appeared first on Ziarul Unirea .