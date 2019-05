Stiri pe aceeasi tema

- Acoperișul unei case din satul Petia al comunei Bunești a fost grav avariat, in urma unui incendiu izbucnit din cauza boilerului amplasat in locuința. Focul a fost anunțat prin intermediul unui apel la 112, joi seara, in jurul orei 20.30, cand s-a primit informația despre izbucnirea unui incendiu ...

- Incendiu azi noapte in centrul Capitalei. Acoperișul unei case a luat foc. Pompierii au intervenit rapid așa ca flacarile nu s-au extins și la cladirile invecinate. Doua persoane au avut nevoie de ajutor medical, pentru ca au suferit un atac de panica.

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 23,00, la locuința unei familii din Campeni. Potrivit ISU Alba pompierii din Campeni au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Horea din localitate. Focul a cuprins doua anexe…

- Un pacient care a fumat intr un loc nepermis a provocat duminica un incendiu intr o magazie in care era depozitata lenjerie de pat, situata la etajul al treilea al Spitalului Judetean de Urgenta SJU Alba Iulia, informeaza Agerpres.roNu a fost necesara evacuarea bolnavilor.Potrivit prim adjunctului sefului…

- Focul care ar fi pornit de la vegetația uscata și gunoaiele din vecinatatea complexului zootehnic a cuprins rapid baloții de furaje și amenința grajdurile cu sute de vaci și oi. Angajații fermei, ajutați de mai mulți sateni, au salvat animalele inainte sa ajunga mașinile pompierilor. Satenii acuza ca…

- O batrana in varsta de 92 de ani din comuna Bosanci a ajuns cu arsuri grave la spital, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa. Focul a fost anuntat la 112 de vecinii femeii, miercuri dimineata, in jurul orei 10.00, dupa ce acestia au vazut fumul iesind din interior. Oamenii nu au stat mult ...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o fabrica de mobila din Targu Jiu. Focul se manifesta la un coș de evacuare a fumului. Fabrica se afla pe strada Macului. Intervin autospeciale de pompieri din Targu Jiu.