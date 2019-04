Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza femeii in varsta de 65 de ani. Aceasta a incercat sa traverseze strada Simion Barnuțiu, pe culoarea roșie a semaforului electric, in momentul in care a fost lovita de mașina. Șoferul, un barbat 34 de ani, circula dinspre piața Badea Carțan…

- Alarma a fost data in jurul orei 22.30 la un depozit de mase plastice din localitatea timișeana Becicherecul Mic. Pompierii militari au trimis la locul intervenției 16 subofițeri, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea salvatorilor, focul se manifesta in curtea depozitului,…

- Accidentul s-a petrecut pe Calea Aradului din Timișoara, la trecerea de pietoni din zona intersecției cu strada Cugir. Șoferul, un tanar de 21 de ani, nu i-a acordat prioritate de trecere pietonului, in varsta de 19 ani, care traversa strada regulamentar, spun polițiștii. L-a lovit pe acesta…

- Incidentul s-a petrecut joi, pe strada Socrate din Timișoara, in Complexul Studențesc. Pompierii se intorceau de la o intervenție, in momentul in care nu au mai putut inainta din cauza mașinii ce bloca accesul autospecialei. “Dragi șoferi, va rugam sa fiți atenți unde parcați! Neglijența dumneavoastra…

- Exercițiul se desfașoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni și are ca scop testarea echipamentelor de avertizare, dar și acomodarea timișenilor cu cele patru tipuri de avertizare. Simularea va incepe miercuri, de la ora 10, și se va incheia la ora 11. “In Romania semnalele de alarmare…

- Barbatul de 41 de ani a fost depistat de polițiști pe strada Garii din Timișoara. Se afla la volan in momentul in care a fost tras pe dreapta. Mirosea puternic a alcool, iar oamenii legii au hotarat sa il testeze cu etilotestul. Rezultatul aparatului 0,79 miligrame de alcool pur per litru in aerul…

- Incendiul a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, la o langoșerie amplasata in Calea Buziașului, la doi pași de magazinul Profi din zona. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului pentru a lupta cu focul. La momentul la care au ajuns la intervenție, incendiul se manifesta…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, accidentul s-a petrecut dupa ce șoferul autoturismului, un barbat de 31 de ani, nu a respectat distanța regulamentara și a intrat intr-un autotren condus de un polonez de 48 de ani, care se deplasa in aceeași direcție. In urma impactului, autoturismul…