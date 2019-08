Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au retinut 28 de cetateni din Afganistan, calauziți de catre doi cetațeni romani, care intenționau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Afganii sunt cercetați pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, iar cei doi cetațeni…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat trei cetateni din India si doi din Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat trei cetateni din India si unul doi Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 04.07.2019, ora 22.30, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat, la controlul de frontiera, un cetatean roman care conducea un autoturism Volkswagen Touran, aflat in atentia autoritatilor din Cehia. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, au depistat patru cetateni din Bangladesh, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Ieri, in jurul orei 02.00, politistii…