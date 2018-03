Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de persoane au fost ucise in cursul a doua lovituri aeriene care au vizat o piata publica din orasul sirian Harem, din provincia Idlib (nord-vest), au anuntat echipa de salvare ''Castile Albe'' si Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza DPA si AFP. ''Doua…

- Intr-un discurs tinut ieri la Ankara, doar la o zi dupa intrarea trupelor turce in Afrin, Erdogan anunta ca operatiunile militare vor continua avand acum ca tinta intreaga zona de nord a Siriei.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Forțele Armate Turce și Armata Siriana Libera (FSA) au preluat controlul complet asupra centrului orașului Afrin din nord-vestul Siriei in aceasta duminica, a anunțat președintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

- Armata turca și forțele aliate au preluat controlul asupra orașului arian Afrin, a anunțat duminica președintele Recep Tayyip Erdogan. Turcii au reușit sa alunge din oraș forțele kurde care il țineau sub control, scrie BBC News. Forțele pro-turce au intrat in oraș inainte de zori și nu s-au confruntat…

- Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva mici ciocniri intre protestatari si politie. Cel putin doua persoane au fost arestate. Organizatorii au anuntat ca aproximativ 15.000 de persoane vor participa la doua marsuri de protest in cursul zilei de sambata. Forte…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib din nord-estul…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich,…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca fortele turce vor initia in zilele urmatoare operatiunile de asediere a orasului Afrin, pentru a elimina prezenta militiilor kurde din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul agentiei publice de stiri Anadolu, scrie mediafax.

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Echipele de salvare turce desfasurau marti cautari pentru a gasi cel putin zece persoane, printre care si copii, date disparute dupa ce o ambarcatiune ce incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat, informeaza agentia de presa Dogan, preluata de AFP. Naufragiul a avut…

- Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera exprimare in regimul lui Tayyip Erdogan, cel care i-a numit pe opozantii interventiei militare „tradatori". Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s-a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s-a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor, a fost inconjurat…

- Moartea unei luptatoare kurde in Siria a revoltat comunitatea sa. Femeia care a luat parte la operațiunile militre impotriva Statului Islamic a fost mutilata, dupa ce a fost ucisa. O inregistrare care circula pe internet starnește controverse. In imagini apar mai mulți barbați, care stau in jurul trupului…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise in urma unui atac sinucigas in Yemen. Potrivit politiei, mai multi atacatori au deschis focul asupra punctului de control din orasul Ataq, capitala provinciei Shabwa. Ulterior, un atentator a intrat cu masina in zona delimitata si a detonat un dispozitiv exploziv.…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara în orasul turc Kilis, în ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.

- Armata turca a lansat vineri bombardamente intense asupra pozitiilor militare kurde din regiunea siriana Afrin, riscand riposta Siriei, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- "America a recunoscut ca este pe cale sa constituie o armata terorista la frontiera noastra. Ce ne revine noua, celorlalti, este sa ucidem din fasa aceasta armata terorista", a declarat Erdogan in timpul unui discurs inflacarat, la Ankara.Coalitia condusa de Washington pentru lupta impotriva…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Aproape 100.000 de persoane au fugit de la inceputul lunii decembrie de luptele de la granitele provinciei Idleb, in nord-vestul Siriei, unde regimul desfasoara o ofensiva impotriva jihadistilor, a anuntat miercuri ONU, potrivit AFP. Sprijinite de aviatia rusa, fortele pro-regim au lansat la 25 decembrie…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise intr-o explozie si intr-o serie de atacuri aeriene care au avut loc de-a lungul provinciei Idlib, din nordul Siriei, ocupata de rebeli, scrie BBC. Explozia, care...

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…