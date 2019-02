Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ameninta Romania! Ministrul Apararii de la Moscova a cerut, oficial, Statelor Unite sa distruga scutul antiracheta de la Deveselu. Oficialii rusi sustin ca, de la baza din tara noastra, pot fi lansate atacuri.

- NATO considera ca recenta afirmatie a Rusiei privind sistemul de aparare antiracheta din Romania constituie "o noua incercare de a distrage atentia de la incalcarea de catre Moscova a tratatului INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare) prin dezvoltarea si desfasurarea rachetei SSC8", a afirmat…

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Ministerul Justitiei de la Moscova intentioneaza sa absolve de raspundere oficialii rusi implicati in cazuri de coruptie care sunt considerate de neevitat, in conformitate cu un program anticoruptie propus in iunie 2018 de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit presei locale.

- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri in aer, in timp ce survolau Stramtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei), in regiunea Habarovsk (Extremul Orient rus), informeaza TASS, Interfax

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Mariopol si Berdiansk sunt blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters.

- Incident șocant surprins pe o autostrada aglomerata din Rusia. Un camion a explodat in urma impactului cu o mașina mica, flacarile ajungand pe toata lațimea carosabilului. Imaginile au fost surprinse de o camera de luat vederi amenajata la bordul unui autoturism. Incidentul s-a produs in apropierea…

- Un procuror turc a incriminat 28 de persoane - intre care se afla si predicatorul Fethullah Gulen - in legatura cu asasinarea in decembrie 2016 a ambasadorului rus la Ankara, potrivit rechizitoriului, dezvaluit vineri de agentia turca de presa Anadolu, relateaza AFP.Ambasadorul Andrei Karlov…