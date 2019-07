Două avioane s-au ciocnit la una din porţile aeroportului Schiphol din Amsterdam Avionul companiei olandeze era impins cu spatele, in timpul procedurii de ''push-back'' de dinaintea decolarii spre Madrid, cand a lovit aeronava Easyjet, care urma sa decoleze spre Londra. Ambele aparate au suferit avarii. Incidentul este investigat de autoritatea aeronautica si de politia militara olandeze. Conform primelor constatari ale anchetei, in incident nu a fost implicat consumul de alcool. Anchetatorii ii audiaza pe piloti, pe soferul vehiculului de push-back si controlorul de trafic. Pasagerii celor doua curse au fost debarcati si urmau sa fie repartizati cat mai rapid catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

