Cele doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Yelahanka, din Bangalore, in timpul unui antrenament pentru show-ul Aero India 2019. Potrivit presei indiene cei doi piloti au apucat sa se catapulteze, dar seful serviciilor de urgenta din statul Karnataka a scris ca unul dintre piloti ar fi murit.

