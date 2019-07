Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente rutiere au avut loc simbata, 13 iulie, in Piatra Neamt in decurs de mai putin de o ora. Primul eveniment rutier s-a produs in jurul orei 12.15, linga Stadionul Municipal. Martorii au declarat ca un autoturism a intrat in coliziune cu o masina parcata apoi a ricosat intr-un stilp al stadionului.…

- Weekend-ul acesta a fost unul de cosmar pe drumurile din tara. Numeroase accidente s-au soldat cu cel putin 12 morti si cu multi raniti. Printre acestia sunt si copii. Va prezentam cateva dintre aceste cazuri. DUMINICA: Accident cu doi morti in Tulcea Accidentul s-a produs pe DN 22A. Accident cu doi…

- Cazul copilul de 12 ani, din Botoșani, care cantarea doar șase kilograme și care a murit dupa ce a ajuns la spital, mort de foame și subnutrit, a starnit revolta in mediul online, dar și in sistemul de asistența sociala, asta pentru ca micuțul se afla in grija unui asistent maternal.

- Anchetatorii rusi iau in considerare o eroare de pilotaj drept cauza aterizarii ratate de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, care a dus la moartea a 41 de persoane, tansmite AFP, citand presa rusa.

- Situatiile neprevazute pot genera probleme financiare in familie pe termen scurt sau chiar pe termen mediu. O solutie intr-un astfel de context este reesalonarea creditului pe care l-am contractat.

- Moartea lui Razvan Ciobanu ridica numeroase semne de intrebare. Profilerul care a analizar sinuciderea Madalinei Manole, Mihaela Brooks rupe tacerea și povestește care este adevarul, din viziunea ei, in aceasta tragica intamplare.

- Dupa ce a distrus Urgenta Spitalului din Craiova si a ranit doi oameni, soferul a fost arestat o noapte, dar magistratii au hotarat sa-l lase liber pentru ca n-ar reprezenta un pericol public. Ulterior, procurorii au trimis dosarul in instanta, dar magistratii nu au stabilit pana acum data cand va incepe…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere arata momentul in care un autocar care transporta zeci de turisti cade intr-o prapastie, pe insula portugheza Madeira. Cel putin 29 persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, informeaza BBC. Camerele de supraveghere au surprins momentul terifiant in…