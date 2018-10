Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene olandeze au mobilizat doua avioane de vanatoare F-16 pentru a escorta un avion de linie care zbura de la Abu Dhabi la Amsterdam, dupa ce un pasager al acestuia a devenit agresiv si a declansat o di...

- Fortele aeriene olandeze au mobilizat doua avioane de vanatoare F-16 pentru a escorta un avion de linie care zbura de la Abu Dhabi la Amsterdam, dupa ce un pasager al acestuia a devenit agresiv si a declansat o disputa la bord, au indicat sambata autoritatile citate de AFP, scrie Agerpres. Un…

- Un avion de pasageri cu 166 de persoane la bord a aterizat de urgenta marti pe aeroportul Shenzhen din China, dupa ce pilotii au observat ca doua roti ale aeronavei s-au desprins, relateaza Reuters. Cinci...

- Avioane de vanatoare britanice, desfasurate in Romania la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, au interceptat joi deasupra Marii Negre un avion rusesc de patrulare maritima, in al doilea incident de acest fel survenit de la inceputul saptamanii, a anuntat vineri Ministerul britanic al Apararii, citat…

- Un mecanic de avion a furat o aeronava de pasageri a companiei Horizon Air si s-a prabusit cu ea dupa ce a facut mai multe cascadorii in aer. Barbatul a decolat, de pe aeroportul Sea-Tac International din Washington, cu un ...

- Un avion neindentificat s-a apropiat periculos de mult de o aeronava rusa de pasageri A-330 a companiei companiei iFly, care zbura din Antalya la Moscova, scrie DEFENSE ROMANIA. Ehipajul aeronavei ruse a inregistrat declansarea TCAS - sistemul de avertizare pentru evitarea de coliziuni. Pilotii…

- Un avion s-a prabușit in Africa de Sud, in apropiere de Pretoria, cu 44 de pasageri la bord. O persoana a decedat si alte 20 au fost ranite marti intr-un accident de avion in apropiere de capitala sud-africana Pretoria. Serviciile de salvare au confirmat moartea unei persoane in acest accident. Accidentul…