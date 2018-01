Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.Un Boeing…

- Un incident care putea sa se termine tragic a avut loc vineri pe aeroportul Pearson din Toronto. O aeronava cu 168 de pasageri la bord a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare. Un incendiu s-a declansat rapid.

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, scrie digi24.ro.

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Accidentul s-a produs la ora locala 18.00 (ora 19.00, ora Romaniei), la statia Kritzendorf. Vagoanele au deraiat, iar doua dintre ele s-au rasturnat. Numerosi pasageri au fost prinsi intre fiarele contorsionate. Purtatorul de cuvant al pompierilor, Franz Resperger, vorbit despre 17 raniți,…

- Avionul, de tip Embraer 145, decolase din orasul german Frankfurt, iar in momentul aterizarii pe aeroportul din Bristol a derapat si a iesit de pe pista.La bordul avionului erau 25 de pasageri si membri ai echipajului. "Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a fost ranita", a transmis…

- Securitatea personala ia in considerare criminalitatea urbana, terorismul și alte violențe. Mijloacele de securitate digitale masoara amenințari precum atacurile cibernetice. Securitatea sanitara are in vedere accesul la asistența medicala, spitale și servicii de urgența. Securitatea infrastructurii…

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- Bombardierul a decolat de la o baza aeriana din Guam si a survolat Peninsula Coreea, au anuntat autoritatile militare de la Seul. Exercitiul, ce poarta denumirea de Vigilant ACE, a inceput luni si se va incheia vineri. La acesta vor participa peste 230 de aeronave militare, printre care si…

- Accident feroviar in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei. Aproape 50 de oameni au fost raniti dupa ce un tren de pasageri s-a ciocnit frontal cu unul marfar. Trei dintre victime sunt in stare grava. In total, in garnitura de pasageri se aflau 155 de oameni.

- O fosta prietena a actriței Meghan Markle nu are tocmai cuvinte de lauda la adresa viitoarei soții a prințului Harry. Ninaki Priddy, care a fost domnișoara de onoare la prima nunta a actriței americane, susține ca aceasta poate sa fie „foarte rece” cu oamenii. Totodata, fosta prietena a oferit mai multe…

- O nava de croaziera de dimensiuni impresionante a acostat in Portul Constanta, Dana de Pasageri. Celebrity Constellation are 11 nivele, 13 punti, aproximativ 300 de metri lungime si 32 latime. Ambarcatiunea a fost construita in anul 2002 si renovata in anul 2010. Este o combinatie intre un hotel plutitor…

- Un microbuz de pasageri a fost implicat in aceasta dupa-amiaza intr-o tamponare cu un alt autoturism. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, evenimentul rutier nu a fost inregistrat ca accident. Nu au fost inregistrate victime, ci doar pagube materiale.

- Lux si extravaganța in Dubai, unde a inaugurata o expozitie de avioane. 1200 de aparate de zbor ale celor mai renumite companii din lume au fost prezentate la eveniment, iar cei cu buzunarele pline le pot cumpara.

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, a raportat o crestere de 19% a traficului total de pasageri in primele zece luni, pana la 123.355 persoane, in timp ce numarul de miscari aeronave (aterizari si decolari) a urcat cu 40% fata…

- Accidentul a avut loc pe DJ 682, in apropiere de municipiul Arad, pe fondul unei ceti dense. Conform martorilor, soferul microbuzului a trecut brusc pe a doua banda de mers in aceeasi directie pentru ca avea o masina oprita in fata pe prima banda, moment in care a lovit un autoturism. "Din…

- Mai multe persoane au murit carbonizate, dupa ce masinile lor au luat foc, în urma unui accident tragic. Incidentul rutier în care au fost implicate 14 masini s-a produs pe o autostrada situata în apropiere de Toronto. Potrivit martorilor, au avut loc mai multe explozii…

- Cinci persoane au murit intr-o coliziune in aer intre doua avioane comerciale de mici dimensiuni, in statul american Alaska, relateaza Digi24, citand BBC News și News.ro. Nimeni nu a supravietuit accidentului,...

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, de pe Aeroportul International Timisoara spre Bucuresti s-a întors din drum în urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare.

- Un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit, joi dimineața, în sudul Finlandei, la circa 100 km de capitala țarii, Helsinki, accidentul soldându-se cu 11 victime, conform presei locale, preluata de radio-televiziunea finlandeza YLE, informeaza Agerpres. Potrivit serviciilor…

- Masurile de securitate din aeroporturi vor fi inasprite, dupa ce serviciile de inteligența americane au primit informații ca teroriștii Statului Islamic ar planui un atac similar celui de la 11 septembrie 2001, a anunțat un oficial al guvernului SUA.

- In Malaezia s-au ciocnit doua autobuze, in urma impactului au fost inregistrate jertfe și numeroși raniți. Victime ale accidentului rutier de proporții, produs pe una dintre autostrazile din Malaezia sint circa opt persoane, aproximativ 33 de persoane au fost ranite. In statul Penang din sud-vestul…

- Numarul persoanelor care calatoresc la inaltime creste de la an la an. Anul trecut, au zburat in Uniunea Europeana, peste 970 de milioane de oameni, mai mult cu 6% fata de 2015. Cele mai mari cresteri le-a inregistrat Bulgaria, dar si Romania este in top.

- Wizz Air ar planui sa introduca primele zboruri transatlantice ale companiei low cost, care ar decola de pe aeroportul londonez Luton catre New York si Toronto, in martie 2018. Compania nu a confirmat aceasta informatie, dar nici nu a negat ca intentioneaza sa lanseze noi curse.

- Conform unor date prezentate de George Turcanasu pe pagina sa de Facebook, s-au inregistrat 115.053 pasageri in luna septembrie pe aeroportul iesean si peste 870.000 pasageri in primele 9 luni. "In ritmul acesta atingem milionul la inceputul lui noiembrie. Probabil, cca.1,150 mil pasageri la finalul…

- Fanaticii din organizația jihadista Stat Islamic pregatesc un nou atac de amploare de tipul celui din 11 septembrie 2001 de la World Trade Center, a avertizat un șef al serviciilor de securitate din SUA.

- Aeroportul Internațional Timișoara a inregistrat o creștere importanta a numarului de pasager, in sezonul estival! Ultima cursa de vacanta a adus turistii din Antalya pe Aeroportul International Timisoara la inceputul lunii octombrie. Astfel, sezonul estival este acum oficial inchis din punctul de vedere…

- Simona Halep, locul 1 WTA, joaca AZI în finala turneului Premier Mandatory de la Beijing, contra franțuzoaicei Caroline Garcia, locul 15 WTA. Meciul va începe la ora 11:30 și va fi în direct pe TV Digi Sport. Caroline Garcia, 23 de ani, a trecut în semifinale…