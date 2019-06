Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua ore, doua avioane militare de tip Eurofighter Typhoon, din flota fortelor armate germane, s-au ciocnit pe teritoriul Germaniei, deasupra oraselului Malchow, aflat la 80 de kilometri de orasul Schwerin, si s-au prabusit intr-o zona rezidentiala.

- Doua avioane multirol de tip Eurofighter Typhoon s-au ciocnit in timpul zborului in cursul unui incident petrecut luni in nord-estul Germaniei, informeaza cotidianul Haaretz, citand agenția Dpa.Forțele aeriene germane au transmis ca ambii piloți au suprviețuit, catapultandu-se inainte de coliziune,…

- Doua avioane de lupta Eurofighter aparținând forțelor aeriene germane s-au prabușit în nordul țarii, scrie presa locala, primele informații aratând ca cele doua aeronave s-au ciocnit unul de altul. Potrivit unor ziare germane, se pare ca piloții au scapat cu viața dupa ce s-au…

- Presedintele SUA, Donald Trump, afirma ca a decis sa anuleze loviturile aeriene contra unor tinte iraniene intrucat i s-a transmis ca 150 oameni ar fi murit in atacuri, ceea ce nu ar fi fost un raspuns 'proportionat' la doborarea unei drone americane de catre iranieni, transmite dpa.Intr-o…

- Un avion multirol rus Suhoi Su-35 a efectuat manevre periculoase in apropierea unei aeronave americane de supraveghere maritima P-8A Poseidon in cursul unui incident petrecut marți deasupra Marii Mediterane, susțin autoritațile SUA, dar Moscova neaga acuzațiile, informeaza site-ul The Moscow Times,…

- Un avion danez de lupta F16 a lovit o pasare vineri deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe insula din Marea Baltica, a anuntat pe Twitter armata daneza, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citeste si: Droguri pe o nava a Marinei in Muntenegru:…

- Romania, potential client pentru avioanele de lupta invizibile F-35 Avion F 35C Lightning II. Foto: U.S. Air Force. România este pe lista Statelor Unite de potentiali clienti pentru avioanele de lupta invizibile F-35. Potrivit unei oficialitati de la Pentagon,…

- Lira turceasca s-a depreciat marti cu peste 1% dupa ce Statele Unite au sistat livrarile de echipamente destinate avionului de lupta F-35 catre Turcia, transmite Reuters, citat de news.ro.La ora 05:19 GMT, lira era tranzactionata la 5,555 unitati pentru un dolar, comparativ cu nivelul de 5,4913…