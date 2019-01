Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri în aer în timp ce survolau Strâmtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei) în regiunea Habarovsk

- Mai mult de 10 avioane de lupta SU-27 și SU-30 pe care Rusia le mobilizeaza pentru a-și consolida forțele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sambata in Crimeea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Rusia a efectuat raiduri aeriene in Siria asupra pozitiilor rebelilor sirieni pe care ii acuza ca au folosit arme continand clor intr-un atac comis sambata la Alep (nord-vest), aflat sub controlul regimului de la Damasc, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, informeaza AFP.''Avioane…

