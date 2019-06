Două avioane de luptă Eurofighter s-au prăbușit după ce s-au ciocnit unul de altul deasupra Germaniei Doua avioane de lupta Eurofighter aparținând forțelor aeriene germane s-au prabușit în nordul țarii, scrie presa locala, primele informații aratând ca cele doua aeronave s-au ciocnit unul de altul.



Potrivit unor ziare germane, se pare ca piloții au scapat cu viața dupa ce s-au catapultat.





Cele doua s-au ciocnit în apropierea bazei militare Laage din statul Mecklenburg-Vorpommern.

&"Împreuna cu un al treilea Eurofighter, zburau într-o misiune aeriana. Pilotul celui de-al treilea Eurofighter a vazut coliziunea și a transmis ca doua parașute… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

