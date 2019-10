Două avioane Boeing prăbuşite, 347 de morţi. Detalii şocante din anchetă, este scandal internaţional Doua avioane 737 MAX au fost implicate in accidente fatale, in care 346 de persoane si-au pierdut viata. 737 Max, cel mai bine vandut avion al Boeing, a fost consemnat la sol la nivel mondial dupa prabusirea unei aeronave in Etiopia, pe 10 martie, in care si-au pierdut viata 157 de oameni. Accidentul s-a produs la cinci luni dupa prabusirea unui avion 737 Max al companiei Lion Air in Indonezia, in care au murit 189 de oameni. Intr-un transcript al mesajelor instant intre doi angajati ai Boeing, pilotul sef pentru teste tehnice al companiei la momentul respectiv, Mark Forkner, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

