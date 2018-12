Două avioane americane s-au ciocnit în aer Avioanele implicate sunt unul de vanatoare de tip F-18 si unul de realimentare C-130.



Dintre cele sapte persoane aflate la bord, un militar a fost salvat nevatamat, a facut cunoscut un purtator de cuvant al Fortelor de autoaparare japoneze (SDF) care au mobilizat patru avioane si trei vase pentru operatiuni.



"El este examinat in prezent de autoritatile medicale competente la baza Iwakuni", in apropiere de Hiroshima (vestul Japoniei), de unde au decolat avioanele, a precizat Marine Corps intr-un comunicat.



O ancheta asupra circumstantelor accidentului, care s-a produs

Sursa articol si foto: rtv.net

