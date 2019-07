Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din localitatea Turda, spre Cluj-Napoca. Conform reprezentanților ISU Cluj o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanța a Serviciului Județean au intervenit dupa ce un TIR s-a rasturnat și a acroșat doua autoturisme.

Șoferul autotrenului a ramas blocat in cabina vehiculului rasturnat și a avut nevoie de descarcerare. Barbatul a fost gasit in stare de conștiența, iar medicii i-au acordat primul ajutor. De asemenea, alte doua persoane, din autoturismele implicate in accident, au fost…