"Moartea a cel putin saizeci de persoane a fost confirmata", a declarat un comandant de politie, Joseph Antwi Gyawu, precizand ca accidentul a avut loc in jurul orei 2:00 GMT in regiunea Bono Est, la circa 430 km nord de capitala Accra. "Vehiculele mergeau in directii diferite cand a avut loc coliziunea", a adaugat el. Unul dintre autobuze a luat foc si celalalt a fost zdrobit.

Fiecare vehicul transporta in jur de cincizeci de pasageri. Echipe de salvare au fost trimise la locul accidentului, inclusiv pompieri. Potrivit medicului Kwame Arhin de la Spitalul din Kintampo, 28 de raniti…